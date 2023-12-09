ما حقيقة تلقي أراوخو مكالمة من توخيل مدرب بايرن ميونخ؟
كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي زعمت بوجود مفاوضات بدأت بين أراوخو، نجم نادي برشلونة، وتوماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، لضمه للفريق الألماني في الفترة المقبلة.
أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.
وذكرت تقارير، اليوم السبت، أن أراوخو تلقى مكالمة هاتفية من مدرب بايرن ميونخ لإقناعه بالانضمام للفريق، حيث أوضح له توخيل أنه يريده بشكل عاجل، ويفضل أن يكون ذلك في الشتاء أو الصيف، مهما كان الثمن، بايرن مستعد لدفع مبلغ انتقال ضخمة.
ولكن الصحفي الإسباني الشهير جيرارد روميرو، ذكر عبر حسابه على منصة "إكس" أنه اتصل بحاشية اللاعب، والذين نفوا المكالمة المزعومة بين اللاعب وتوخيل، مؤكدين أن اللاعب يشعر بالراحة في برشلونة.
فيما قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "موقف رونالد أراوخو لم يتغير، لديه التركيز الكامل مع برشلونة، حيث سيعرض عليه النادي عقدًا جديدًا قريبًا، إنها إحدى الأولويات".
وأضاف: "هذه رسالة واضحة من معسكر اللاعب، حيث إن أراوخو سعيد جدًا في برشلونة، على الرغم من اهتمام بايرن القوي وضغط توخيل".
ويعد أراوخو لاعبًا مهمًا للغاية في تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز الذي يعتمد عليه بشكل أساس في الدفاع، وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 13 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.
وتعرض "أراوخو" لكسر في عظام الوجه، وسيشارك في مباراة برشلونة وجيرونا في الجولة المقبلة من الليغا مرتديًا واقيًا على وجهه.