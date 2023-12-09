ما حقيقة تلقي أراوخو مكالمة من توخيل مدرب بايرن ميونخ؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي زعمت بوجود مفاوضات بدأت بين أراوخو، نجم نادي برشلونة، وتوماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، لضمه للفريق الألماني في الفترة المقبلة.

أراوخو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وذكرت تقارير، اليوم السبت، أن أراوخو تلقى مكالمة هاتفية من مدرب بايرن ميونخ لإقناعه بالانضمام للفريق، حيث أوضح له توخيل أنه يريده بشكل عاجل، ويفضل أن يكون ذلك في الشتاء أو الصيف، مهما كان الثمن، بايرن مستعد لدفع مبلغ انتقال ضخمة.