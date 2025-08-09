غيوكريس يحرز أول أهدافه بقميص آرسنال (فيديو)

أحرز اللاعب السويدي فيكتور غيوكريس أول أهدافه بقميص آرسنال الإنجليزي بعد انتقاله رسميًا إلى صفوف الغانرز في صفقة مدوية قادمًا من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وأعلن آرسنال التعاقد مع غيوكريس لقيادة هجومه بعد تألق كبير في الموسم الماضي.
ونجح غيوكريس في تسجيل هدف رائع بضربة رأس متقنة لمصلحة آرسنال في مباراة أتلتيك بلباو الإسباني الودية بعد مرور 34 دقيقة من عمر اللقاء المقام على ملعب "الإمارات".
وحول النجم السويدي كرة عرضية متقنة بضربة رأس سكنت الشباك ليمنح فريقه التقدم.
وكان غيوكريس قد شارك في مباراة فياريال الإسباني الودية، ولكنه لم يسجل أي أهداف لمصلحة الغانرز.
وكان النجم السويدي قد احتل المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي خلف الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي.
ولقب المتابعون فيكتور غيوكريس بأنه خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بعد تألقه مع سبورتنغ لشبونة في بداية مسيرته وهو الفريق الذي تفجرت فيه موهبة غيوكريس أيضاً.