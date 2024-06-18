مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب البرتغال مساء اليوم الثلاثاء مشواره ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهة التشيك في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.

وتشهد منافسات المجموعة ذاتها مواجهة تجمع بين منتخب تركيا ومنافسه جورجيا في لقاء يبدو متكافئًا إلى حد بعيد.

ويخوض الأهلي اختبارًا مهمًا في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري كما يلعب الوحدات ضد الرمثا في ربع نهائي كأس الأردن.