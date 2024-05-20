مدرب نهضة بركان ينتقد الحكم ومخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

وجه التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، انتقادات إلى مخرج مباراة فريقه ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية، الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، بسبب عدم إعادته للقطات مثيرة للجدل تخص فريقه.

وتوج الزمالك باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على ضيفه المغربي (1-0) مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.

كان لقاء الذهاب، الذي جرى الأحد الماضي بمدينة بركان المغربية، انتهى بفوز أصحاب الأرض (2-1)، ليتوج الزمالك باللقب، مستفيدا من فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقان.

وقال الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا بد أن يأخذ كل طرف حقه، وأن تكون هناك نزاهة وشفافية، هذا لا يُقلل من قيمة نادي الزمالك وفوزه بالكأس، ولكن نحب أن من يفوز يكون دون شكوك، كان على المخرج والحكم إعادة اللقطة المثيرة للجدل، ونتساءل لماذا لم يعيدوا لقطة ركلة الجزاء، وهي لقطة فيها شك".