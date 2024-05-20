مدرب نهضة بركان ينتقد الحكم ومخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)
وجه التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، انتقادات إلى مخرج مباراة فريقه ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية، الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، بسبب عدم إعادته للقطات مثيرة للجدل تخص فريقه.
وتوج الزمالك باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على ضيفه المغربي (1-0) مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.
كان لقاء الذهاب، الذي جرى الأحد الماضي بمدينة بركان المغربية، انتهى بفوز أصحاب الأرض (2-1)، ليتوج الزمالك باللقب، مستفيدا من فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقان.
وقال الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا بد أن يأخذ كل طرف حقه، وأن تكون هناك نزاهة وشفافية، هذا لا يُقلل من قيمة نادي الزمالك وفوزه بالكأس، ولكن نحب أن من يفوز يكون دون شكوك، كان على المخرج والحكم إعادة اللقطة المثيرة للجدل، ونتساءل لماذا لم يعيدوا لقطة ركلة الجزاء، وهي لقطة فيها شك".
ورد الشعباني عما إذا كان نهضة بركان ضحية النقل التلفزيوني، وعن عدم إعادة بعض اللقطات للفريق: "تحدثت في هذا الأمر، تجنبًا للشكوك ولفرض النزاهة".
وواصل: "هذه مباراة نهائية بين فريقين تعبا لكي يصلا لهذه النقطة، كان على المخرج أن يُعيد اللقطة، وكان على الحكم أن يأخذ قراره دون تسرع".
وتابع: "لم أحضر المؤتمر الصحفي مباشرة بعد المباراة، أنا دخلت غرفة الملابس وأخذت وقتا وشاهدت اللقطات، ورأيت ما لا يدع مجالا للشك أن اللقطة لم تُعد من قبل مخرج اللقاء، وتسرع الحكم في لعب الكرة، ما يجعلنا نشك من هذه الناحية".
وأكمل: "أما عن ضياع الفرص، فممكن أن ذلك بسبب قلة التركيز أو حسن استعداد دفاع الزمالك".
واختتم: "في نهائي الكونفدرالية حمزة المثلوثي قدم مباراة ممتازة، وحصل على رجل المباراة، وكان لاعبان غائبين عنا".
يذكر أن لاعبي نهضة بركان، اعترضوا على قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، بجانب المدرب معين الشعباني.