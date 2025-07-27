قرعة الدوري المصري: افتتاح صعب للزمالك وسهل للأهلي

أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وأقيمت اليوم الأحد، قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل، وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتعد مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة الافتتاحية اختبارا صعبا لنادي الزمالك، حيث يضم الفريق عناصر مميزة للغاية، ويعد رقما صعبا في الدوري المصري.

وانتهت آخر مباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 2-2 في دوري الموسم الماضي.

الأهلي مهمة أسهل

يفتتح النادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمباراة أسهل نسبيا أمام فريق مودرن سبورت الذي كافح للنجاة من الهبوط الموسم الماضي.

واستعد الأهلي بشكل رائع لمباريات الموسم الجديد سواء بصفقات قوية للغاية مثل تريزيغيه وزيزو ومحمد شريف، أو مدرب كبير مثل الإسباني ريبيرو بهدف المحافظة على اللقب.

بيراميدز

وسيفتتح بيراميدز مباريات الدوري المصري في موسمه الجديد بمواجهة في متناوله مع وادي دجلة الصاعد حديثا من الدرجة الأولى.

الديربيات

سيصطدم الأهلي ببيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري، فيما سيكون موعد ديربي القاهرة مع الزمالك في الجولة التاسعة.