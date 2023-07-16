RMC: نادي النصر يقدم عرضًا للتعاقد مع موسى ديابي نجم باير ليفركوزن
أكدت شبكة "RMC Sport" أن نادي النصر السعودي قدّم عرضًا للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي موسى ديابي نجم باير ليفركوزن.
وبحسب الشبكة، فإن النصر يواصل سوقه الصيفي، ويأمل في إقناع باير ليفركوزن ببيع موسى ديابي هاذ الصيف من خلال تقديم عرض رسمي.
وأكدت أن النصر قدَّم عرضًا لـ"باير ليفركوزن" من أجل الحصول على خدمات موسى ديابي، وتبلغ قيمة العرض 38 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كمكافآت، علمًا بأن عقد اللاعب مع باير ليفركوزن ينتهي في يونيو 2025.
ووفقًا لـ"RMC Sport"، فقد سبق أن رفض باير ليفركوزن عرضًا من أستون فيلا تبلغ قيمته 40 مليون يورو، و7 ملايين يورو مكافآت، كما أن نابولي بطل الدوري الإيطالي مهتم بالحصول على توقيع ديابي البالغ من العمر 24 عامًا.
وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن النصر، الذي ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، يقترب من ضم سيكو فوفانا، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.
وسجل موسى ديابي 14 هدفًا، وصنع 11 في 48 مباراة مع باير ليفركوزن، الموسم المنقضي؛ ما جذب اهتمام عدة أندية بينها النصر.
وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معارًا إلى كروتوني، ثم انتقل بشكل نهائي إلى باير ليفركوزن، في 2019، مقابل 15 مليون يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ديابي سجل 49 هدفًا، وصنع 48 في 172 مباراة مع باير ليفركوزن، وسجل 4 أهداف، وصنع 7 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان، وشارك في 9 مباريات مع منتخب فرنسا الأول.
ويستهل النصر مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2023/2024 بمواجهة الاتفاق يوم الإثنين 14 أغسطس.