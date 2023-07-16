RMC: نادي النصر يقدم عرضًا للتعاقد مع موسى ديابي نجم باير ليفركوزن

ووفقًا لـ"RMC Sport"، فقد سبق أن رفض باير ليفركوزن عرضًا من أستون فيلا تبلغ قيمته 40 مليون يورو، و7 ملايين يورو مكافآت، كما أن نابولي بطل الدوري الإيطالي مهتم بالحصول على توقيع ديابي البالغ من العمر 24 عامًا.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن النصر، الذي ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، يقترب من ضم سيكو فوفانا، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.

وسجل موسى ديابي 14 هدفًا، وصنع 11 في 48 مباراة مع باير ليفركوزن، الموسم المنقضي؛ ما جذب اهتمام عدة أندية بينها النصر.