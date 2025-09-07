اليمن يعبر عقبة عمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج للشباب (فيديو)

تأهل منتخب اليمن إلى نهائي بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عاماً بعد التغلب على حساب عمان بنتيجة 2-0 في عقر داره مساء اليوم الأحد في نصف النهائي.

سجل اللاعب محمد الرواني في الدقيقة 45 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة سكنت الشباك ببراعة ثم أحرز المنتخب اليمني الهدف الثاني عن طريق زيد الجراش في الدقيقة 90+9.

ولعب منتخب عمان منقوصاً بعد طرد اللاعب محمد المشايخي في الدقيقة 19 من عمر المباراة من جانب الحكم القطري محمد الشريف.

وأهدر منتخب عمان ضربة جزاء عن طريق أحمد العمراني في الدقيقة 45+11 كما أضاع عادل عباس قبلها ضربة جزاء لليمن في الدقيقة 26.

واتسمت المباراة بالندية حتى اللحظات الأخيرة بعد فاصل من المحاولات الضائعة للمنتخب العماني الذي طالب بضربة جزاء قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة بعد سقوط لاعب عمان في منطقة الجزاء.

وقدم المنتخب اليمني عرضاً جيداً بروح قتالية رائعة من جانب فريق المدرب محمد النفيعي.

ونجح منتخب اليمن في التأهل إلى اللقاء النهائي ضد السعودية الذي تخطى في وقت سابق عقبة منافسه العراق بنتيجة 2-1 في مواجهة نصف النهائي.