المفاوضات بين نادي النصر وكانتي تصل الى مراحلها الأخيرة

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في 30 يونيو المقبل ما يعني أنه يمكن لأي ناد التفاوض معه بداية من اليوم الأحد دون موافقة إدارة البلوز.

وارتبط نادي النصر منذ أيام بالتعاقد مع كانتي الذي سيتم 32 عامًا في مارس المقبل، علمًا أن النصر ضم رسميًا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانضم كانتي إلى تشيلسي في 2016 وشارك الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بواقع 265 دقيقة.