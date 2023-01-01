المفاوضات بين نادي النصر وكانتي تصل الى مراحلها الأخيرة
كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأحد، عن تطور مهم في مفاوضات نادي النصر مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي.
وحسب الصحيفة فإن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في 30 يونيو المقبل ما يعني أنه يمكن لأي ناد التفاوض معه بداية من اليوم الأحد دون موافقة إدارة البلوز.
وارتبط نادي النصر منذ أيام بالتعاقد مع كانتي الذي سيتم 32 عامًا في مارس المقبل، علمًا أن النصر ضم رسميًا البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وانضم كانتي إلى تشيلسي في 2016 وشارك الموسم الحالي في 3 مباريات فقط بواقع 265 دقيقة.
ويتعافى كانتي من إصابة في أوتار الركبة إذ من المتوقع أن يعود للملاعب في فبراير المقبل.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن كانتي شارك في 262 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 13 هدفًا وصنع 15، علمًا أنه لعب 40 مباراة مع ليستر سيتي.
ونال كانتي مع كل من تشيلسي وليستر سيتي لقبًا في الدوري الإنجليزي، كما يملك في جعبته لقبًا في دوري أبطال أوروبا، وكان مع منتخب فرنسا عندما فاز بكأس العالم 2018 في روسيا.
وبعد إتمام النصر التعاقد رسميًا مع كريستيانو رونالدو من المتوقع أن تبرم الأندية السعودية عدة صفقات كبرى بعد تغريدة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي الذي كتب على "تويتر" بعد إعلان النصر التعاقد مع رونالدو: "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، مرحباً بك رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".