الاتفاق يحتج على مشاركة يحيى الشهري مع الرياض بسبب تسجيله خارج فترة الانتقالات
كشفت تقارير إعلامية عن تقدم مسؤولي نادي الاتفاق باحتجاج رسمي على مشاركة يحيى الشهري مع فريقه الجديد الرياض، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري السعودي، بسبب تسجيله خارج فترة الانتقالات.
وفاز الرياض بهدف دون رد على ضيفه الاتفاق، ليحقق فوزه الثالث بدوري المحترفين السعودي، يوم الأحد، في مباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد يحيى الشهري، بعد ساعتين فقط من إعلان انضمامه لفريق العاصمة.
وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه: "الاتفاق تقدم باحتجاج عقب اللقاء مباشرة ضد مشاركة يحيى الشهري الذي تم تسجيله قبل المباراة خارج فترة الانتقالات، حيث ضم الرياض اللاعب قبل المباراة بساعة واحدة".
من جانبه، أكد بندر المقبل، رئيس نادي الرياض، أنه سجل يحيى الشهري في قائمة فريقه بطريقة نظامية، موضحًا أنه كان لاعبًا دون عقد.
وقال بندر المقيل في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب عقده انتهى مع ناديه السابق الرائد قبل إغلاق فترة الانتقالات، ونملك خانتين شاغرتين في كشوفات اللاعبين المحليين وسجلنا يحيى الشهري في إحداهما".
وأضاف: "الشهري كان لاعبًا دون عقد، لذا تم تسجيله بطريقة نظامية".
فيما قال الإعلامي حامد البلوي: "إذا قام نادي الرياض بتسجيل يحيى الشهري مع التأكد من عدم وجود عقد للاعب قبل فترة التسجيل السابقة فالانتقال صحيح".
وقال يحيى الشهري في تصريحات لقنوات SSC الرياضية، عقب اللقاء: "شرف لي اللعب لنادي الرياض، وقعت منذ يومين فقط، وأنا جاهز للمشاركة، وإن شاء الله ستشاهدون يحيى الشهري بشكل جديد في أرضية الملعب".
وانتهى عقد الشهري مع الرائد بنهاية الموسم الماضي بعد انضمامه عام 2021 قادمًا من النصر.
وبدأ لاعب منتخب السعودية السابق، البالغ عمره 33 عامًا، مسيرته مع الاتفاق قبل الانتقال إلى النصر وخاض فترة إعارة مع ليغانيس الإسباني عام 2018.