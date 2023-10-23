الاتفاق يحتج على مشاركة يحيى الشهري مع الرياض بسبب تسجيله خارج فترة الانتقالات

كشفت تقارير إعلامية عن تقدم مسؤولي نادي الاتفاق باحتجاج رسمي على مشاركة يحيى الشهري مع فريقه الجديد الرياض، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري السعودي، بسبب تسجيله خارج فترة الانتقالات.

وفاز الرياض بهدف دون رد على ضيفه الاتفاق، ليحقق فوزه الثالث بدوري المحترفين السعودي، يوم الأحد، في مباراة شهدت مشاركة الوافد الجديد يحيى الشهري، بعد ساعتين فقط من إعلان انضمامه لفريق العاصمة.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه: "الاتفاق تقدم باحتجاج عقب اللقاء مباشرة ضد مشاركة يحيى الشهري الذي تم تسجيله قبل المباراة خارج فترة الانتقالات، حيث ضم الرياض اللاعب قبل المباراة بساعة واحدة".