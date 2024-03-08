إصابة بنزيما في أسفل الظهر بعد تعافيه من مشكلة في الساق

ويستضيف فريق المدرب مارسيلو غاياردو منافسه الأخدود اليوم الجمعة في الدوري.

كما أعلن النادي غياب حارس المرمى عبدالله المعيوف عن المباراة المقبلة بسبب ألم في عضلة الساق.

ويسعى الاتحاد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة في الدوري المحلي، لتعويض خسارته 2-صفر في الذهاب حين يستقبل الهلال في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.