إصابة بنزيما في أسفل الظهر بعد تعافيه من مشكلة في الساق
أعلن نادي الاتحاد السعودي إصابة لاعبه الفرنسي كريم بنزيما وغيابه عن التدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابة في عضلة الساق.
وغاب بنزيما عن مواجهتي الاتحاد والهلال في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.
وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس): "تعافى كريم بنزيما من إصابة في عضلة الساق وشارك في التدريبات الجماعية أمس.. فيما عانى اليوم من ألم أسفل الظهر منعه من المشاركة في التدريبات".
وأضاف: "يخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة".
ويستضيف فريق المدرب مارسيلو غاياردو منافسه الأخدود اليوم الجمعة في الدوري.
كما أعلن النادي غياب حارس المرمى عبدالله المعيوف عن المباراة المقبلة بسبب ألم في عضلة الساق.
ويسعى الاتحاد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة في الدوري المحلي، لتعويض خسارته 2-صفر في الذهاب حين يستقبل الهلال في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.