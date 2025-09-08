تونس تحقق فوزا دراماتيكيا على غينيا الاستوائية وتتأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

حقق المنتخب التونسي رسميا التأهل لكأس العالم 2026 بعد فوز مثير في مباراة دراماتيكية على غينيا الاستوائية (1 ـ 0) ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودخل منتخب نسور قرطاج بخيار وحيد للتأهل قبل الأوان للمونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو الانتصار من أجل الابتعاد 10 نقاط كاملة عن ناميبيا ملاحقه الوحيد في ترتيب المجموعة الثامنة.

ورغم أن نسور قرطاج قدموا عرضا متواضعا في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، فإن الحارس أيمن دحمان نجح في التصدي لعدة محاولات من غينيا الاستوائية في لحظات حاسمة حافظ فيها فريق سامي الطرابلسي على آماله في تحقيق الفوز.

وأقحم سامي الطرابلسي كلا من نعيم السليتي واسماعيل الغربي وفراس شواط ومحمد علي بن رمضان لتعزيز خط الهجوم لتساهم تلك التغييرات في تحديد وجهة اللقاء.

وفيما كانت المباراة تسير نحو التعادل الذي كان سيؤجل تأهل تونس، انتزع فراس شواط كرة من المدافع ساوول كوكو في الدقيقة 90 +3 ليندفع نحو المرمى ويمرر لمحمد علي بن رمضان الذي وضع الكرة في المرمى محرزا هدف الفوز والتأهل للنهائيات.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة ليبتعد 10 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب ناميبيا الذي سيخوض غدا الثلاثاء مباراة الجولة الثامنة ضد ساو تومي وبرينسيب والتي لن يكون لها أي تأثير على البطاقة المؤهلة مباشرة للمونديال والتي آلت لتونس.

وقبل بلوغ نسخة مونديال 2026، سبق لنسور قرطاج أن تأهلوا 6 مرات لكأس العالم وذلك في 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.