المنتخبات التي غادرت بطولة كأس الأمم الأوروبية رسميًا

تعادلت بلجيكا سلبيًا مع أوكرانيا اليوم الأربعاء لتبلغ دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 حيث ستواجه فرنسا، بينما خرج الأوكرانيون بعد انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.

وحسمت رومانيا الصدارة بعد تعادلها 1-1 مع سلوفاكيا في المباراة الأخرى. وأنهت جميع الفرق المجموعة الخامسة ولها أربع نقاط، لكن فارق الأهداف هو من حسم الصدارة وأعاد بلجيكا للمركز الثاني.

وتفوقت سلوفاكيا بفارق الأهداف لتتقدم على أوكرانيا وتتأهل بين أفضل أربع فرق احتلت في المركز الثالث.

وفيما يلي المنتخبات التي ودعت دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية رسميًا: