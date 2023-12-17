وفاة جينيفر كامارغو لاعبة كرة الصالات عن 26 عامًا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، فإن "جينيفر كانت تكافح منذ أكثر من عام ضد مرض خطير، إذ أصيبت بورم في المخ، وهو الأمر الذي اضطر الحارسة إلى ترك الملاعب لبدء رحلة التعافي، حيث كرّست كل جهودها في الآونة الأخيرة لهذه المهمة، وفي الصيف الماضي، أظهر ناديها اهتمامًا كبيرًا بها عندما قام بتجديد عقدها لتتمكن من الاستمرار في التعافي من مرضها.

وخضعت جينيفر كامارغو في فبراير الماضي لعملية جراحية، وهو الأمر الذي كلفها أخيرا حياتها عن عمر يناهز 26 عاما فقط.

وأشار التقرير، إلى أن "مستوى الحارسة الشابة كان رائعا مع فريقها ومنتخب بلادها، حيث كان تكرم كل عام ضمن أفضل لاعبي الصالات لكرة القدم، وكان حاضرها ومستقبلها واعدًا، حتى ظهور هذا المرض اللعين في طريقها".