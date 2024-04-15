غوارديولا يصدم فينيسيوس جونيور

كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن آخر تطورات إصابة كايل ووكر، مدافع الفريق، قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض ووكر، إلى إصابة أثناء المشاركة مع منتخب بلاده إنجلترا، في فترة التوقف الدولي الماضية، أمام البرازيل، في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في نهاية مارس الماضي.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3).