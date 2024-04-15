غوارديولا يصدم فينيسيوس جونيور
كشف بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن آخر تطورات إصابة كايل ووكر، مدافع الفريق، قبل مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وتعرض ووكر، إلى إصابة أثناء المشاركة مع منتخب بلاده إنجلترا، في فترة التوقف الدولي الماضية، أمام البرازيل، في مباراة ودية على ملعب ويمبلي في نهاية مارس الماضي.
ويلتقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3).
ووجه غوارديولا أنباء سارة لجماهير فريقه بشأن إمكانية تواجد كايل ووكر أساسيا في المباراة، وهو ما قد يشكل صدمة لفينيسيوس جونيور، الذي يعد أخطر أسلحة ريال مدريد، وهو ثاني هدافي الفريق في الموسم الحالي، حيث كان أحد أبرز اللاعبين الذين أوقفوا خطورة النجم البرازيلي في المواجهة التي جمعت بينهما العام الماضي.
وقال غوارديولا في تصريحات صحفية، نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة ""سكاي سبورتس": "كايل ووكر شعر بتحسن كبير، ربما يمكنه المشاركة في بعض الدقائق ضد ريال مدريد؛ لأنها مباراة نهائية بالنسبة لنا".
وأضاف: "أنا لا أريد أن أخسر ووكر لفترة طويلة بسبب الإصابة، لذلك سنقرر مشاركته ضد ريال مدريد من عدمها في الأيام المقبلة".
واشار: "أعرف مدى أهمية كايل ضد لاعبي ريال مدريد، لكنه لم يكن في موقعة الذهاب ورباعي الدفاع أدى بشكل جيد للغاية، نحن نعلم ذلك".
واعتمد أنشيلوتي على مهاجمة مانشستر سيتي من الجهة اليسرى، حيث وضع الثنائي رودريغو وفينيسيوس بالقرب من أكانجي أغلب فترات المواجهة، وبالطبع حال عودة ووكر فإن حسابات المدرب الإيطالي قد تتغير.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من الفوز في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل على حساب إنتر ميلان الإيطالي.