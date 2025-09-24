معجزات آرني سلوت.. كم مرة فاز ليفربول في الوقت القاتل هذا الموسم؟

كتب – نور الدين ميفراني

حقق فريق ليفربول فوزًا جديدًا هذا الموسم في الوقت القاتل بعدما تجاوز فريق ساوثهامبتون بنتيجة "2-1" في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء هدف الفوز عبر المهاجم الفرنسي هوغو إيكتيتي في الدقيقة الـ85، لكنه تلقى بطاقة صفراء ثانية لخلع قميصه وطرد من المباراة.

وخاض ليفربول هذا الموسم 8 مباريات رسمية وباستثناء خسارة كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح حقق الفوز في السبعة المتبقية.

وكانت الأهداف في الوقت القاتل ميزة ليفربول لتحقيق الفوز في 6 مباريات من أصل 7، باستثناء مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مباراة بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز كان التعادل 2-2 بين الفريقين حتى الدقيقة الـ88، حيث سجل الايطالي كييزا هدف الفوز وبعده محمد صلاح الهدف الرابع في الوقت بذل الضائع.

وأمام نيوكاسل يونايتد كانت النتيجة 2-2 قبل أن يسجل الشاب ريو نغوموها هدف الفوز في الدقيقة 90+10، وفي مباراة آرسنال سجل المجري دومينيك سوبوسلاي هدف الفوز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ83.

وفي مباراة بيرنلي احتاج الفريق للدقيقة 90+5 لتسجيل هدف الفوز بالمباراة عبر النجم المصري محمد صلاح.

وخلال مباراة أتلتيكو مدريد في افتتاح مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا كانت النتيجة 2-2 قبل أن يحسم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الفوز في الدقيقة 90+2.

وفي المباراة الأخيرة ضمن لقاءات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة سجل الفرنسي هوغو إيكتيتي هدف الفوز 2-1 في الدقيقة الـ85.