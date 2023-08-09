برشلونة يسقط توتنهام برباعية ويتوج بطلا لكأس غوان غامبر

توج فريق برشلونة بطلا لكأس خوان غامبر، بعد فوزه المثير على خصمه توتنهام، بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "مونتغويك".

وتقدم برشلونة سريعًا بالهدف الأول، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 24، تمكن توتنهام من تسجيل هدف التعادل عن طريق سكيب، بعدما استغل الكرة التي ارتدت من تسديدة اصطدمت بقائم تير شتيغن.

ونجح سكيب في تسجيل الهدف الثاني له ولفريق توتنهام، في الدقيقة 36، برأسية بعد تمريرة من إيفان بيريزيتش.