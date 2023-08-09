برشلونة يسقط توتنهام برباعية ويتوج بطلا لكأس غوان غامبر
توج فريق برشلونة بطلا لكأس خوان غامبر، بعد فوزه المثير على خصمه توتنهام، بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "مونتغويك".
وتقدم برشلونة سريعًا بالهدف الأول، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وفي الدقيقة 24، تمكن توتنهام من تسجيل هدف التعادل عن طريق سكيب، بعدما استغل الكرة التي ارتدت من تسديدة اصطدمت بقائم تير شتيغن.
ونجح سكيب في تسجيل الهدف الثاني له ولفريق توتنهام، في الدقيقة 36، برأسية بعد تمريرة من إيفان بيريزيتش.
وأجرى تشافي عدة تغييرات بالجملة في الدقيقة 62، حيث شهدت تلك الدقيقة خروج ليفاندوفسكي ونزول فيران توريس، خروج تير شتيغن ونزول بينيا، خروج غافي ونزول أنسو فاتي، خروج بيدري ونزول غوندوغان، خروج رافينيا ونزول الزلزولي.
ونجح برشلونة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82، والذي أحرزه فيران توريس بعد تمريرة من لامين يامال الذي شارك كبديل في الدقيقة 80.
ثم نجح أنسو فاتي في تسجيل هدف التقدم الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 90.
وقضى الزلزولي على آمال توتنهام في العودة بعدما سجل الهدف الرابع للبلوغرانا، في الدقيقة 93.
بهذا الفوز أنهى برشلونة جولته التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث سيواجه خيتافي، الأحد المقبل، في مستهل مشوار البطل في الليغا.