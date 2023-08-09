تشافي يثير جدلا بتصريحه عن مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، جدلا بعد تصريحاته عن مستقبل أنسو فاتي مع الفريق، رافضا تأكيد بقاء اللاعب قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني.

وشارك فاتي مع برشلونة أمس في مواجهة توتنهام بكأس خوان غامبر الودية، التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بنتيجة (4-2).

وقال تشافي في تصريحات لقناة ناديه عن مستقبل أنسو فاتي: "سنرى حتى 31 أغسطس (موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا)، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأضاف: "نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة، فهناك فيران توريس ورافينيا".