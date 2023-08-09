تشافي يثير جدلا بتصريحه عن مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة
أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، جدلا بعد تصريحاته عن مستقبل أنسو فاتي مع الفريق، رافضا تأكيد بقاء اللاعب قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني.
وشارك فاتي مع برشلونة أمس في مواجهة توتنهام بكأس خوان غامبر الودية، التي انتهت بفوز "البلوغرانا" بنتيجة (4-2).
وقال تشافي في تصريحات لقناة ناديه عن مستقبل أنسو فاتي: "سنرى حتى 31 أغسطس (موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا)، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".
وأضاف: "نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة، فهناك فيران توريس ورافينيا".
وقال الصحفي داريو مونتيرو، عقب برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير: "مقربون من أنسو فاتي لم يتفهموا تصريحات تشافي بعد المباراة.. اللاعب يرغب بالاستمرار في برشلونة".
الرحيل إلى الهلال
من جانبها، أشارت صحيفة ElDesmarque الإسبانية إلى أن فاتي يقترب من الانضمام للدوري السعودي، وأن برشلونة والهلال قريبان من الوصول لاتفاق حول إتمام الصفقة.
وذكرت الصحيفة أن الهلال السعودي فضل أنسو على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، بعدما حاول ضمه مقابل 15 مليون يورو، لكن أتليتكو مدريد طلب الحصول على 20 مليون يورو.
ودخل فاتي، صاحب الـ20 عاما، اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، على غرار باريس سان جيرمان، الذي كان أبرز المهتمين بضم اللاعب.
ويعد فاتي من أبرز نجوم برشلونة الصاعدين في السنوات الأخيرة، حتى إنه حصل على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عام 2021.