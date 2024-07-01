انسحاب أرينا سابالينكا وإيكاترينا ألكسندروفا من بطولة ويمبلدون

وتم استبدال سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء، التي كان من المقرر أن تواجه إمينا بيكتاس، بالخاسرة المحظوظة إريكا أندريفا.

وقالت سابالينكا عبر حسابها على تطبيق انستغرام: "لقد بذلت قصارى جهدي لإعداد نفسي لكن للأسف كتفي لا يستجيب. بذلت قصارى جهدي في التدريبات اليوم لكن فريقي المعاون أوضح أن اللعب لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأمور.

وأضافت: "البطولة تعني لي الكثير وأعد بأنني سأعود أكثر قوة العام المقبل".

وتعرضت سابالينكا، التي عانت من إصابة في أسفل الظهر هذا العام والمرض خلال خسارتها في دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة أمام ميرا أندريفا، للإصابة خلال بطولة برلين المفتوحة الشهر الماضي.

وقالت بطلة أستراليا المفتوحة، يوم السبت الماضي، إنها ليست جاهزة بنسبة مئة بالمئة للمشاركة في ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ومنذ فوزها بأول ألقابها الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وضعت سابالينكا (26 عاما) نفسها كواحدة من أكثر اللاعبات ثباتا في المستوى في البطولات الكبرى.

وبلغت قبل نهائي رولان غاروس وويمبلدون العام الماضي وكذلك نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وبدأت عام 2024 بالدفاع عن لقبها في ملبورن.