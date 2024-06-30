"اختياراتي وراء إقصائنا".. مدرب إيطاليا يكشف أسباب الخسارة أمام سويسرا

أبدى المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي شعوره بتحمل المسؤولية الكاملة عن خروج منتخب إيطاليا من كأس أوروبا لكرة القدم 2024 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة (2 ـ0) أمام سويسرا اليوم السبت.

وتوقفت رحلة صاحب اللقب الذي اصطدم بمنتخب سويسرا المتسلح بالثقة وروح المجموعة ليقصي أبطال يورو 2020 ويقدم نفسه كواحد من المنتخبات الطامحة للعب الأدوار الأولى في النهائيات.

وعقب الخسارة، اشتكى مدرب نابولي السابق من أنه لم يخض ما يكفي من المباريات للدمج والمزج بين عناصر فريقه من أجل تجنب الهزيمة، والتي كانت أول خروج لإيطاليا قبل مرحلة دور الثمانية في بطولة أوروبا منذ 20 عاما.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "اتحمل المسؤولية، فشلنا كان بسبب اختياراتي للمجموعة، الأمر لا يرجع أبدا إلى اللاعبين".

وأضاف إن "جميع المدربين الآخرين خاضوا 30 مباراة أو أكثر مع منتخباتهم قبل بدء البطولة لكني خضت 10 مباريات فقط".