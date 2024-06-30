"اختياراتي وراء إقصائنا".. مدرب إيطاليا يكشف أسباب الخسارة أمام سويسرا
أبدى المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي شعوره بتحمل المسؤولية الكاملة عن خروج منتخب إيطاليا من كأس أوروبا لكرة القدم 2024 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة (2 ـ0) أمام سويسرا اليوم السبت.
وتوقفت رحلة صاحب اللقب الذي اصطدم بمنتخب سويسرا المتسلح بالثقة وروح المجموعة ليقصي أبطال يورو 2020 ويقدم نفسه كواحد من المنتخبات الطامحة للعب الأدوار الأولى في النهائيات.
وعقب الخسارة، اشتكى مدرب نابولي السابق من أنه لم يخض ما يكفي من المباريات للدمج والمزج بين عناصر فريقه من أجل تجنب الهزيمة، والتي كانت أول خروج لإيطاليا قبل مرحلة دور الثمانية في بطولة أوروبا منذ 20 عاما.
وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "اتحمل المسؤولية، فشلنا كان بسبب اختياراتي للمجموعة، الأمر لا يرجع أبدا إلى اللاعبين".
وأضاف إن "جميع المدربين الآخرين خاضوا 30 مباراة أو أكثر مع منتخباتهم قبل بدء البطولة لكني خضت 10 مباريات فقط".
وتم تعيين سباليتي البالغ من العمر 65 عاما، مدربا للمنتخب الإيطالي في أغسطس الماضي، بعد استقالة روبرتو مانشيني الذي قاد بلاده للتتويج باللقب القاري في يوليو 2021 بعد الفوز في النهائي على إنجلترا بركلات الترجيح.
وشنت وسائل الإعلام الإيطالية حملة شعواء على سباليتي ولاعبيه واصفة المباراة التي قدمها رفاق الحارس دوناروما بالمهينة في حق بطل أوروبا 2020.
وفي الدور الأول احتلت إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف إسبانيا، التعادل في اللحظات الأخيرة أمام كرواتيا، لتتأهل إلى دور الستة عشر رغم ما رافق أداءها من انتقادات.