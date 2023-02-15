رغم كثرة الأدلة ضده.. المحكمة تبحث الإفراج المؤقت عن داني ألفيس

وتلقى القضاة، اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي قدمه كريستوبال مارتيل محامي مدافع برشلونة السابق، والادعاءات التي وقعها المدعي العام والدفاع عن الضحية المحامية إستر غارسيا.

وحذر قسم الاتصالات في محكمة العدل في كتالونيا في بيان موجز من أن المدعى عليه لن يكون حاضرًا بنفسه أو افتراضيا في المحكمة؛ والحضور سيقتصر فقط على فريق دفاع الطرفين.

وقالت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية إنه بعد الجلسة، سيكون لدى قضاة جلسة الاستماع الثلاثة الوقت لمناقشة موقف كل طرف والنظر فيه وتحديد ما إذا كان دفاع اللاعب يوفر ضمانات كافية للإفراج عنه حتى إجراء المحاكمة. أو إذا كان ينبغي، حسب تقدير الدفاع والادعاء، أن يظل المتهم في السجن؛نظرا لارتفاع مخاطر هروبه وخطورة التهمة المتهم بها.

وتعود القضية التي يتم التحقيق فيها إلى الساعات الأولى من صباح يوم 30 ديسمبر/كانون الأول في ملهى ساتون الليلي في برشلونة.

وتوجهت الضحية إلى إحدى الغرف المحجوزة بالملهى بصحبة أحد أقاربها وصديقه نحو الساعة الثالثة صباحا، ووافقت على دعوة بعض الشبان المكسيكيين لدخول منطقة كبار الشخصيات بالملهى. وكان هناك نادل أصر على دعوة الصديقتين للاقتراب من طاولة حيث كان يجلس ألفيس مع طاهٍ برازيلي صديق له. لعدة دقائق تفاعل الخمسة في الغرفة الموجودة بالملهى.