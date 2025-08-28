ضحايا فضيحة غريمسبي.. مانشستر يونايتد يطرد 7 لاعبين

يستعد مانشستر يونايتد لختام مثير في سوق الانتقالات الصيفية، بعد الهزيمة المدوية أمام غريمسبي، حيث يتجه النادي للتخلي عن 7 لاعبين من الفريق الأول بعد الخروج المهين من كأس الرابطة.

النادي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف بضم دييغو ليون، وماتيوس كونا، وبرايان مبويمو وبنجامين سيسكو قبل مواجهة آرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي، فيما يقترب من التعاقد مع الحارس سين لامانس من رويال أنتويرب مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني، مع استمرار الاهتمام بضم كارلوس باليبا من برايتون.

لكن في المقابل، يخطط يونايتد لجمع أموال ضخمة من بيع عدد من نجومه قبل غلق السوق في الأول من سبتمبر.

وقد يفتح رحيل هذا العدد من الأسماء البارزة، الباب أمام ثورة شاملة في "أولد ترافورد"، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي طالت الفريق عقب السقوط أمام غريمسبي، لتتحول الأيام الأخيرة من السوق إلى الأصعب في عهد المدرب روبن أموريم.

1/ جادون سانشو

الجناح الإنجليزي يبحث عن مخرج منذ بداية الصيف، مع اهتمام يوفنتوس، وتوتنهام، وبشكتاش ودورتموند، فيما يبدو روما الأقرب لضمه مقابل 23 مليون يورو، بحسب "لا غازيتا ديلو سبورت".

2/ أنتوني

اللاعب البرازيلي مطلوب في فياريال، وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، لكن رغبته واضحة بالانتقال إلى ريال بيتيس الذي يستعد لدفع 33 مليون جنيه إسترليني، وفق "ذا صن".

3/ ألتاي بايندير

الحارس التركي يقترب من الرحيل بعد ارتباط يونايتد بضم لامانس، رغم رفضه عرضًا من غالاتا سراي مؤخرًا، بحسب "تركيش فوتبول".

4/ أليخاندرو غارناتشو

تشيلسي بات على وشك ضم الجناح الشاب مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 35-40 مليون جنيه إسترليني، بعدما تدهورت علاقته بالمدرب روبن أموريم عقب استبعاده من نهائي الدوري الأوروبي، وفق "ذا تليغراف".

5/ راسموس هويلوند

نابولي يتصدر سباق ضم المهاجم الدنماركي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 45 مليون يورو، والتقارير الإيطالية تؤكد ثقة النادي في إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي.

6/ تايريل مالاسيا

الظهير الأيسر يقترب من الانتقال إلى إلتشي الإسباني على سبيل الإعارة، مع تأكيد تقارير هولندية أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وسط حماس اللاعب لإتمام الصفقة.

7/ كوبي ماينو

اللاعب الشاب، الذي شارك مؤخرًا أمام غريمسبي، يدرس الرحيل مفضلًا الانتقال إلى أوروبا بدلًا من البقاء في البريميرليغ، ريال مدريد وأتلتيكو يراقبانه عن قرب، بحسب "ذا أثلتيك".