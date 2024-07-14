مدرب الأرجنتين يخشى تكرار اشتباكات أوروغواي في نهائي كوبا أمريكا

حذر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، من تكرار سيناريو الاشتباكات التي شهدها لقاء أوروغواي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 خلال المباراة النهائية.

ويلعب منتخب الأرجنتين فجر الاثنين ضد كولومبيا في نهائي النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد لقاء نصف النهائي اشتباكات بين جماهير كولومبيا ولاعبي أوروغواي الذين تدخلوا لحماية عائلاتهم في المدرجات.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة نهائي كوبا أمريكا إنه يتفهم رد فعل لاعبي أوروغواي في دخول المدرجات لحماية أفراد عائلاتهم.

وأضاف "إذا رأيت ما حدث، ولم يكن هناك أي وسيلة أخرى للهروب، وهم يهاجمون صديقاتهم، وأمهاتهم، وطفلاً، وزوجاتهم، وأمهاتهم… ماذا ستفعل؟"

وأكد أن المشاهد كانت صعبة موضحًا أنه واجه موقفًا مشابهًا عندما تسببت مشاكل الجماهير في تأخير بدء مباراة بين البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في نوفمبر الماضي.

وواصل" نطالب اللاعبين دائمًا أن يكونوا قدوة، ولكن عندما تحدث مثل هذه الأمور، لا أعتقد أن أي شخص سيتفاعل بطريقة مختلفة. إنه أمر طبيعي.

وأضاف "أتمنى ألا يحدث ذلك في النهائي… المشاهد التي دارت في نصف النهائي وكأنها تعود إلى خمسين عامًا مضت، وهذا يقلقني بشأن النهائي".

وأكد حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز أنه يملك نفس مخاوف سكالوني موضحًا أن ما حدث أمر محزن ومؤسف.

وأشار إلى أنه يدعم لاعبي أوروغواي تمامًا في تصرفاتهم بعد المباراة مؤكدًا أنه لا يجب تلويث اللعبة بأشخاص جاءوا من أجل العنف.