المغربي يوسف العربي ينضم لنانت الفرنسي

توصّل نادي نانت الفرنسي، إلى اتفاق مع المهاجم المغربي يوسف العربي اليوم الجمعة، بالتعاقد معه لمدة موسم واحد ينتهي في يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال نانت عبر موقعه على الإنترنت "بعد أن أمضى 14 عاما خارج فرنسا، قرر يوسف العربي الاستقرار في نانت".

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ووُلد العربي البالغ من العمر 38 عاما، في مدينة كان الفرنسية عام 1987 وقضى فترة مع نادي اليزون موندفيل وستاد ماليرب دي كان قبل الانتقال للهلال السعودي قبل العودة لإسبانيا واللعب في غرناطة الإسباني عام 2016.

وبعد أربع سنوات في الدوري الإسباني، عاد للخليج لينضم للدحيل القطري وقضى ثلاثة مواسم هناك سجل خلالها 95 هدفا في 83 مباراة.

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وفي صيف 2019، عاد هذا الرحالة المغربي إلى أوروبا مجددا لينضم إلى أولمبياكوس بيريوس اليوناني الذي خاض معه 225 مباراة سجل فيها 95 هدفا.

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وبعد أن قضى موسم 2024-2025 مع أبويل نيقوسيا القبرصي انضم لنانت الذي حل في المركز 13 بالدوري الموسم الماضي.

وسجل المهاجم المغربي 322 هدفا في 610 مباريات خلال مسيرته".