الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

بعد كارثة نهائي السوبر.. قرار حاسم من جيسوس في مواجهة التعاون

جورجي جيسوس مدرب النصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 7:48 ص

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، قراراً حاسماً قبل مواجهة التعاون التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين.

ويتطلع النصر إلى بداية قوية في مشواره بدوري روشن للمحترفين ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد الأهلي بركلات الترجيح.

 وبحسب الإعلامي بندر العتيبي فإن نواف العقيدي بات الأقرب لحراسة مرمى النصر في لقاء التعاون بالدوري السعودي.

نواف العقيدي في مباراة النصر ضد ألميريا

وأشار إلى أن جيسوس استقر على الاعتماد بصفة أساسية في تشكيل النصر لمواجهة التعاون.

وأوضح أن الحارس البرازيلي بينتو مازال موقفه غير واضح في ظل صعوبة فسخ عقده مع الفريق لأسباب مالية.

وواجه بينتو انتقادات واسعة بعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، خاصة أن البعض حمله مسؤولية هدف تعادل الأهلي في الدقائق الأخيرة عن طريق روغر إيبانز.

 ولم ينجح بينتو في التصدي لأي ركلة ترجيح أمام الأهلي وهو ما جعله في مواجهة ثورة غضب جماهيرية.

 وكان نواف العقيدي قد تألق خلال فترة الإعارة في الموسم الماضي، حين رحل إلى نادي الفتح في شهر يناير الماضي.

