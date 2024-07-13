رئيس الخلود السعودي يكشف عن مفاوضاته لضم لاعبي الأهلي والزمالك (فيديو)

كشف محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السعودي، عن مفاوضاته لضم عدة لاعبين من الأهلي والزمالك، إذ يسعى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن.

وقال الخليفة عن مفاوضاته لضم أليو ديانج، نجم الأهلي المصري، بحسب ما ذكرته التقارير مؤخرا: "في حالة حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود، فالفريق المصري نادي شقيق لنا وله احترامه ومن الأندية العريقة، ولو تمت سيعلنون رسميًّا، هي مفاوضات ولم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن".

وكانت إدارة الخلود السعودي قد تقدمت بعرض إلى الأهلي، لضم أليو ديانج في الموسم الجديد مقابل 350 ألف دولار.

وأضاف: "نحن في المملكة العربية السعودية هناك تنظيم لبرنامج الاستقطابات، وأي لاعب يتم التفاوض معه يكون من خلال هذا البرنامج، وعندما يعطونا الموافقات نُعلن، لكن حتى الآن لم يحدث شيء لنعلن عن إتمام الصفقة".

وتابع: "توجد مفاوضات مع أكثر من لاعب من الدوري المصري؛ لأنهم سيكونون إضافة للفريق؛ لأن فريقنا ما زال صاعد حديثاً ويحتاج لاعبين خبرات نستقطبهم من أندية جماهيرية كبيرة ليلعبوا تحت ضغط وهذه أهدافنا، لذلك عندما نضم لاعبين كبارا من الأهلي والزمالك سيكونون إضافة كبيرة لنا في الدوري السعودي".

وأوضح: "من ضمن هؤلاء اللاعبين محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم الأهلي المصري، ونفكر في ضمه للفريق".

وأردف: "أتمنى أن يلعب معنا أيضا أحمد سيد (زيزو)، نجم الزمالك، فهو لاعب جوهرة وأتمنى ضمه للفريق، أنا أحب مصر والمصريين، اللاعب المصري تشعر في لعبه بالرجولة".

واستطرد: "الخلود السعودي حديث الولادة في كرة القدم، النادي تأسس من 54 سنة، كان درجة رابعة حتى سنة 2019، صعد من الدرجة الرابعة للثالثة، وبعدها صعدنا لدوري روشن، خلال 6 سنوات صعدنا إلى روشن".

وبسؤاله عن قدرة الفريق للمنافسة على الدوري السعودي، شدد: "المنافسة صعبة، لا تنافس في ظل وجود أندية الصندوق مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، صعب تنافسهم لأن لديهم شركات، ونادي الخلود بالمناسبة سيكون من الأندية المخصصة التابعة للشركات، لكن النادي الآن في ظل دعم الحكومة ووزارة الرياضة نعمل ونبذل مجهودًا، وطموحنا أن نكون في المناطق الدافئة، وبعد ذلك لكل حدث حديث".