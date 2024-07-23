أعلن البريطاني آندي موراي، الفائز باللقب الأولمبي مرتين في منافسات فردي التنس، اليوم الثلاثاء إن مسابقة كرة المضرب في أولمبياد باريس ستكون البطولة الأخيرة في مسيرته.

وأضاف موراي (37 عاما) في منشور مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وصلت إلى باريس للمشاركة في آخر بطولة تنس لي خلال مشواري الرياضي، المنافسة ضمن المنتخب البريطاني كانت من أكثر الأسابيع التي لا تنسى في مسيرتي وأنا فخور للغاية بالقيام بذلك للمرة الأخيرة".

وتوج لاعب التنس الأسكتلندي بالميدالية الذهبية في مناسبتين على التوالي وذلك خلال تمثيله بريطانيا في ألعاب لندن 2012 ثم كرر إنجازه بعد ذلك بأربع سنوات في ريو دي جينيرو.

ويعد موراي، المولود في مدينة غلاسكو، واحدا من عظماء رياضة الكرة الصفراء خلال العقدين الأخيرين، إذ بلغ المركز الأول كأفضل تصنيف له في مسيرته ضمن رابطة لاعبي التنس المحترفين رغم وجوده مع أساطير اللعبة مثل نوفاك دجوكوفيتش ورافائيل نادال وروجر فيدرير وغيرهم.

وأحرز موراي طوال مسيرته الاحترافية على 46 لقبا وخسر 25 دورا نهائيا، أما في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) فقد وشح مشواره الزاخر بثلاثة ألقاب وهي بطولة ويمبلدون في 2013 و2016 وبطولة أمريكا المفتوحة في 2012.

وكان اللاعب الاسكتلندي بلغ اوج تألقه في العام 2012، عندما أحرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 بعد الفوز على السويسرى روجر فيدرير في النهائي كما تفوق بعد ذلك بأسابيع على المصنف الأول نوفاك دجوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة ليحرز اللقب لأول مرة.