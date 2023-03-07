فيكتور أوسيمين: لدي فرصة لأصبح أيقونة في نابولي حال التتويج بلقب الدوري الإيطالي

يؤمن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بأنه سيتحول إلى "أيقونة" حال نجاحه بقيادة نابولي للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 30 عاما.

ولا يزال الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا أسطورة في نابولي بعد أن قاد الفريق للفوز بلقبيه الوحيدين حتى الآن في الدوري عامي 1987 و1990، وتم تغيير ملعب النادي باسمه بعد وفاته في 2020.

وأكد أوسيمين، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، إنه لن ينجح في بلوغ مكانة مارادونا.