فيكتور أوسيمين: لدي فرصة لأصبح أيقونة في نابولي حال التتويج بلقب الدوري الإيطالي
يؤمن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بأنه سيتحول إلى "أيقونة" حال نجاحه بقيادة نابولي للتتويج بأول ألقابه في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 30 عاما.
ولا يزال الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا أسطورة في نابولي بعد أن قاد الفريق للفوز بلقبيه الوحيدين حتى الآن في الدوري عامي 1987 و1990، وتم تغيير ملعب النادي باسمه بعد وفاته في 2020.
وأكد أوسيمين، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، إنه لن ينجح في بلوغ مكانة مارادونا.
وقال أوسيمين خلال تسلمه جائزة في روما اليوم الإثنين: "لا أعتبر نفسي أيقونة حتى الآن حتى أحقق الهدف الذي حدده النادي لنفسه لهذا الموسم".
وأضاف أوسيمين أنه إذا فاز نابولي بلقب الدوري "فأعتقد أن لدي فرصة كبيرة جدا في أن أصبح أيقونة".
وتابع: "لن يقارن ذلك بما فعله مارادونا لنابولي".
ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك الفريق 65 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم نابولي بـ15 نقطة عن إنتر ميلان الثاني، وتتبقى لكل فريق 13 جولة.
وخلال 25 مباراة في الدوري الإيطالي فاز نابولي 21 مرة مقابل تعادلين وخسارتين.
ويطرح بعض الباعة المتجولين في شوارع نابولي بالفعل تذكارات بألوان نابولي وبها "رقم ثلاثة" تحسبا للقب الثالث في الدوري الإيطالي.
وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي: "مرت 33 عاما منذ آخر بطولة"، اللقب يمكن أن يجعل المدينة أكثر جنونا، وأعتقد أنها أصبحت مجنونة بالفعل وتخطط لحفل يمكن أن يشارك فيه نحو ثلاثة ملايين شخص".
وهذا الموسم الثالث لأوسيمين مع نابولي علما أنه سجل 19 هدفا، ويتصدر جدول ترتيب الكالتشيو بفارق5 أهداف عن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.
ولا يقتصر تألق نابولي، الذي يدربه لوتشيانو سباليتي على المستوى المحلي، فالفريق الإيطالي يقترب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب خارج ملعبه 2/0 على آينتراخت فرانكفورت الألماني.