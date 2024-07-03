"الأفريقي التونسي" يكشف عن مجلس إدارته الجديد ويوجه رسالة طمأنة لجماهيره

كشف النادي الأفريقي، صاحب المركز الأخير في مرحلة الصراع على اللقب في الدوري التونسي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024 عن مستجدات طارئة بخصوص مجلس الإدارة الذي سيتولّى تصريف شؤون النادي للموسم المقبل وذلك بعد استقالة رئيسه يوسف العلمي، في مايو الماضي، جراء سوء النتائج.

وأعلن رئيس هيئة تصريف الأعمال، هيكل دخيل الذي تولّى خلافة يوسف العلمي حتى نهاية الموسم الجاري أن "عزوف أي من المسؤولين عن التقدم بملف ترشح لانتخابات الجمعية العمومية للنادي للفترة النيابية (2024 ـ 2028) وفوات آجال تقديم الترشحات فرضت تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة ستتولّى إدارة شؤون النادي في موسم 2024 ـ 2025.

وبموجب اجتماع مسؤولين كبار في الأفريقي ضمن لجنة يطلق عليها "هيئة الحكماء" وتضم رؤساء سابقين، فقد تقرر منح هيكل دخيل مهمة رئاسة النادي للموسم المقبل.

ونشر النادي الأفريقي عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" أعضاء مجلس إدارته الجديد والذي يتكون من هيكل دخيل في منصب رئيس للنادي، وحامد مبارك في منصب نائب للرئيس، فضلاً عن محمد أيمن شبك، وحسن بن فرحات، وسامي القاضي، ومصطفى نابولتان كأعضاء ضمن مجلس الإدارة الذي سيكمل مهمته حتى نهاية يونيو 2025، وفق ما قررته لجنة حكماء النادي.

وقالت لجنة الحكماء إن عدم تقدم أي قائمة إنتخابية لرئاسة و عضوية الجمعية لولاية قادمة ونظرًا لقرب انطلاق الموسم الرياضي 2024 - 2025، وما يقتضيه ذلك من تحضير إداري و رياضي فوري لكافة الفروع في أحسن الظروف ، وسدًا لأي شغور إداري قد يعوق سير الجمعية، و حفاظًا على ديمومة النادي، تقرر أن تتولّى الهيئة التسييرية السابق ذكرها تصريف شؤون النادي لمدة عام كامل.

ووجه هيكل الرئيس الجديد للنادي الأفريقي، رسالة لجماهير ناديه قال فيها إن مستقبل ناديه سيكون أفضل من حاضره بمزيد تضافر جهود جميع مكونات النادي وإحكام التصرف في الموارد، هذا مع يقيننا الثابت في التفاف جماهيرنا العريضة والوفية حول ناديها كما كانت و ستظل دائمًا.

وأعلن دخيل أن مجلس الإدارة الجديد نجح في توقيع عقد استشهار ورعاية كبير سيوفر للنادي ما يقارب 16 مليون دولار على امتداد السنوات الأربع المقبلة، ما يسمح بتجاوز شبح الأزمة المالية، وخلاص كل الديون، ورفع عقوبة المنع من التعاقدات الصادرة ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في بداية العام الجاري.

وتعهد مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، بأن ببذل كل الحرص والعناية لإسعاد مشجعي الأفريقي، وإعادته إلى إشعاعه الذي عُرف به في السابق.

وخرج النادي الأفريقي خلال موسم 2023 ـ 2024 خالي الوفاض من كل المسابقات حيث أنهى سباق الدوري في المركز الأخير، كما غادر مسابقة الكأس والكونفدرالية الأفريقية.