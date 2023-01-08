الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يختار وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب للمنتخبات في 2022

وفي كأس العالم 2022 فاز منتخب المغرب على بلجيكا وكندا، وتجاوز إسبانيا بضربات الترجيح في دور الـ16 وتغلب 1/0 على البرتغال في دور الـ8، وخسر 0/2 أمام فرنسا في نصف النهائي.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن وليد الركراكي قاد المغرب في 10 مباريات، حقق الفوز في 6 منها وتعادل مرتين وخسر مرتين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا وليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.