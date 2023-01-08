الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يختار وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب للمنتخبات في 2022
اختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ثالث أفضل مدرب للمنتخبات في العالم في 2022.
وجاء الركراكي خلف ليونيل سكالوني وديدييه ديشامب بطل كأس العالم 2022 ووصيفه.
وقاد وليد الركراكي، البالغ من العمر 47 عامًا، منتخب المغرب لإنجاز غير مسبوق بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يخسر أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتولى وليد الركراكي تدريب المغرب في أغسطس الماضي.
وفي كأس العالم 2022 فاز منتخب المغرب على بلجيكا وكندا، وتجاوز إسبانيا بضربات الترجيح في دور الـ16 وتغلب 1/0 على البرتغال في دور الـ8، وخسر 0/2 أمام فرنسا في نصف النهائي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن وليد الركراكي قاد المغرب في 10 مباريات، حقق الفوز في 6 منها وتعادل مرتين وخسر مرتين.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب مع زيمبابوي وجنوب أفريقيا وليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.