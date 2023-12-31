ترتيب هدافي الدوري السعودي
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي في شباك التعاون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي لكرة القدم.
وجاء هدف رونالدو من رأسية رائعة مع الدقيقة 92، ليسجل رابع أهداف فريقه في المباراة المثيرة.
ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 17 هدفا، ثم كيفين نكودو، لاعب ضمك برصيد 14 هدفا.
واكتسح فريق النصر نظيره التعاون، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ19 للدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل رباعية النصر، بروزوفيتش في الدقيقة 26، وايمريك لابورت في الدقيقة 35، وأوتافيو في الدقيقة 50، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 92، بيما سجل هدف التعاون أشرف المهيدوي في الدقيقة 13.
بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.