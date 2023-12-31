سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي في شباك التعاون، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء هدف رونالدو من رأسية رائعة مع الدقيقة 92، ليسجل رابع أهداف فريقه في المباراة المثيرة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، برصيد 17 هدفا، ثم كيفين نكودو، لاعب ضمك برصيد 14 هدفا.