كشفت تقارير إعلامية عن صدمة جديدة قد تنهي أحلام جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة للموسم المقبل.

ويعيش نادي الزمالك في ظل أزمة مالية كبيرة، حيث يتبقى مبلغ 45 ألف دولار يدفعها الزمالك لمساعدي المدير الفني السابق فيريرا من أجل فك إيقاف القيد رسمياً.

وبعد أن تأجلت قضية البرتغالي جايمي باتشيكو إلى يوم 31 أكتوبر المقبل، هناك محاولة لحل بقية القضايا من بينها أزمة مساعدي فيريرا، والحل الودي لمستحقات فرجاني ساسي، وذلك بعد التوصل لحل نهائي مع المغربي خالد بوطيب، ويعمل المجلس على إنهاء كافة تلك القضايا لحماية فريق الكرة والقدرة على تدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية الموسم الحالي.

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ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإنه "من المفاجآت القوية أن جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، سيحصل على إجازته يوم 19 أغسطس، وحال عدم إرسال مجلس الإدارة مستحقات المدرب المتأخرة منذ 3 أشهر يدرس جديا عدم العودة مجددا لقيادة الفريق الأبيض، ولا يصح مدرب مطلوب ولديه عروض أخرى لا يحصل على حقوقه المالية طوال هذه الفترة".

وأضاف التقرير: "مجلس الإدارة أيضا يدرس عدم حل أزمة القيد المفروضة عليه في الوقت الحالي، والنادي عليه مستحقات بحوالي 30 ألف دولار لكي يفك القيد، والإدارة تريد ترك الأموال لتسديد مستحقات اللاعبين، والتي تبلغ حوالي 80 مليون جنيه مصري، لذلك غالبا لن توجد صفقات جديدة للفريق الأبيض في الميركاتو الحالي، والقيد لن يفك بنسبة 85%، إلا في حال بيع لاعب لديك مثل أحمد سيد (زيزو) الذي لديه عرض بالفعل، والنادي حال تلقيه عرضا مغريا سيقوم ببيع اللاعب؛ لأنه لن يعطيك أكثر مما أعطاك الفترة الماضية".

كارثة جديدة في الزمالك.. جوميز يشترط الحصول على راتبه المتأخر للعودة لتدريب الفريق.. والإدارة تقرر عدم فك القيد يعرض الآن مجاناً على شاهد http://onshahid.net/6189MOb5c #اللعيب #MBCMASR Posted by ‎MBC مصر‎ on Friday, August 9, 2024

وكان زيزو قد قدم مستوى مميزاً برفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب "باريس 2024"، ليخطف أنظار العديد من الأندية الساعية للتعاقد معه.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود عرض من نادي نيوم السعودي لضم نجم الزمالك في الميركاتو الحالي مقابل 10 ملايين دولار لمدة 3 مواسم، إلا أن العرض الرسمي لم يصل حتى الآن لإدارة الزمالك لمناقشته.