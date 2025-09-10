"نافِس الهلال تضمن دعم الثلاثي".. تصريحات نارية من فهد الروقي (فيديو)

يرى الإعلامي الرياضي فهد الروقي أن الوسط الرياضي السعودي ينقسم بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين: الهلاليين وغير الهلاليين، دون وجود منطقة وسطى.

وجاءت تصريحات الروقي المثيرة على هامش رفض اتحاد الكرة السعودي تعديل لائحة اللاعبين المواليد بدوري روشن للمحترفين.

ورغم إصرار الهلال ومحاولته حشد الأندية لدعمه في قراره، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض تعديل اللائحة، بسبب رفض عدة أندية على رأسهم النصر والاتحاد.

ويتم إلزام الأندية بقيد 10 لاعبين أجانب، على أن يكون اثنان منهم تحت سن الـ21، مع تحديد حد أقصى للمواليد.

تصريحات نارية من الروقي

شدد الروقي على أن الأندية الثلاثة الكبرى - النصر والأهلي والاتحاد - تتحالف دائماً ضد نادي الهلال، مشيراً إلى أن أي فريق ينافس الهلال سيحظى بدعم هذا الثلاثي ضده.

كما وصف، خلال ظهور تلفزيوني، مقولة "الهلال ثابت" بأنها واحدة من أصدق التعبيرات في الوسط الرياضي السعودي، وما جاءت من فراغ.

واستشهد الروقي بمثال قديم، إذ احتج نادي النصر على تأجيل مباراة للهلال أمام الأهلي بسبب مشاركة "الزعيم" في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف: "مع ذلك، النصر أصدر بيان احتجاج رغم أن الدوري كان شبه محسوم للهلال".

وتابع: "الاتحاد كان يعنيه أن يخسر الأهلي، كون المنافسة بينهما على المركز الثالث، ولكنه احتج أيضًا، ما يؤكد أن تلك الأندية تبحث عن عدم راحة خصمها حتى لو ضد مصالحها".