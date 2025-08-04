حقيقة صورة "كرش" مبويمو نجم مانشستر يونايتد (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحدث صفقات مانشستر يونايتد برايان مبويمو، الذي انضم للفريق قادما من برنتفورد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث زعم ناقلوها بأنه في حالة بدنية سيئة وظهر عليه الوزن الزائد في منطقة البطن.

ورغم انخراطه في بعض جلسات اللياقة البدنية في الصالة الرياضية، لم يشارك في أي تدريبات ميدانية مع برنتفورد، مما جعله متأخراً بأسبوعين في الجاهزية مقارنة بزملائه الجدد الذين عادوا إلى "كارينغتون" في 7 يوليو الماضي.

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ولم يشارك اللاعب في المباراتين الوديتين ضد وست هام وبورنموث ضمن جولة مانشستر يونايتد أمريكا، لكن قام روبن أموريم، مدرب الشياطين الحمر، بإشراكه في اللقاء الأخير ضد إيفرتون، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين.

وأصبحت جماهير الدوري الإنجليزي مشغولة بالحديث عن الحالة البدنية للاعب الكاميروني، وذلك بعد انتشار مجموعة صور له بشكل واسع أثارت جدلًا حول لياقته.

ولكن بحسب ما ذكره موقع "tribuna"، فإن الصورة بدت بشكل كبير زائفة ومعدلة رقميا، حيث تظهر برايان مبويمو ببطن منتفخ بشكل مبالغ فيه، ورغم أنها الأكثر انتشارًا، إلا أنها أيضًا الأقل مصداقية.

وأضاف التقرير: "وبالنظر إلى مدى وضوح التلاعب فيها، فلا جدوى من التعامل معها بجدية، خصوصًا في ظل غياب أي أدلة حقيقية على تراجع لياقته البدنية".

وانتشرت فيديوهات أخرى وصور للاعب خلال مشاركته في مواجهة إيفرتون تظهر لياقته البدنية الرائعة وعدم وجود "كرش" لديه كما تظهر الصور الزائفة المنتشرة.

وقال مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، إن الوافد الجديد برايان مبويمو "قدّم كل ما كان يتوقعه منه" في ظهوره الأول مع الفريق أمام إيفرتون.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في تتويج يونايتد بلقب سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية، بعد تعادله 2-2 مع إيفرتون في أتلانتا.

وأضاف أموريم: "أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا، يحتاج إلى فهم مركزه بشكل أفضل، والتحركات المطلوبة، لكن لمسته الأولى وطريقته في اللعب بلمسة واحدة فتحت الكثير من المساحات".

وتابع: "من الواضح أنه ليس في أفضل حالاته البدنية، لكنه يقوم بعدد كبير من الركضات، ما يُربك الخصم ويفتح المساحات".

واختتم: "كل ما كنت أتوقعه منه، نفّذه على أرض الملعب".

وأشار أموريم إلى أنه رغم التتويج بالبطولة، لا يزال أمام الفريق الكثير من العمل مع العودة إلى مقر التدريبات في كارينغتون هذا الأسبوع.