أعلن نادي النصر اليوم الخميس تعاقده رسميا مع المدافع الأيسر سالم النجدي، قادما من نادي الفتح بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وقبل الإعلان عن التعاقد الرسمي مع النجدي، خاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أول تدريب له مع النصر قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة عبر الحساب الرسمي للنصر على منصة "إكس".

ورحّب النصر بلاعبه الجديد عبر نشر صورة للنجدي مع المدير الرياضي للنادي، فيرناندو هييرو.

وقال نادي النصر عبر حسابة الرسمي: "بدعـم كامـل من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم المهيـدب الكابتـن سالم النجدي .. نصـراوي".

ولعب النجدي، في كل الفئات السنية لنادي الفتح قبل أن يرتقي للفريق الأول في موسم 2021 - 2022.

وفي الموسمين اللذين خاضهما مع الفريق الأول شارك النجدي في 46 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين اثنين.

ويخوض نادي النصر مساء السبت نهائي كأس السوبر السعودي عندما يواجه الهلال حامل اللقب في مدينة أبها.