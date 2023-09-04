سيرجيو راموس يصل إلى إشبيلية لإتمام انتقاله للفريق (فيديو)

وصل الإسباني سيرجيو راموس إلى إشبيلية لإتمام انتقاله إلى الفريق، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال راموس، خلال تصريحاته للصحفيين: "وجودي هنا يمثل عهدا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفى في 2007)، سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر قبل المرور من هنا".

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة إكس، فيديو لوصول النجم الإسباني لمدينة إشبيلية واستقبال الجمهور له، قبل خضوعه للكشف الطبي وإتمام توقيع عقود انتقاله رسميا للفريق.