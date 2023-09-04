سيرجيو راموس يصل إلى إشبيلية لإتمام انتقاله للفريق (فيديو)
وصل الإسباني سيرجيو راموس إلى إشبيلية لإتمام انتقاله إلى الفريق، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال راموس، خلال تصريحاته للصحفيين: "وجودي هنا يمثل عهدا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفى في 2007)، سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب إلى أي مكان آخر قبل المرور من هنا".
ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة إكس، فيديو لوصول النجم الإسباني لمدينة إشبيلية واستقبال الجمهور له، قبل خضوعه للكشف الطبي وإتمام توقيع عقود انتقاله رسميا للفريق.
وكشف رومانو سابقا أن المدافع المخضرم توصل لاتفاق شفهي مع الفريق الأندلسي بعقد قصير الأمد.
وأوضح أن ذلك العرض جاء بين عدة عروض تركية ومن اتحاد جدة السعودي.
وكان راموس قد تلقى عروضا من عدة أندية تركية لكن لم يتوصل لاتفاق نهائي، أبرزها بشكتاش وغلطة سراي.
وإذا أتم راموس عودته لإشبيلية فسيرتدي قميص الفريق لأول مرة منذ 2005 بعدما تدرج في صفوفه ما يقارب 9 سنوات.
ويعاني إشبيلية من بداية سيئة في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة دون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتلتيكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا.
وكان راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما ظل دون نادٍ بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.
وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالها ستة أهداف.