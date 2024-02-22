بالنظر إلى صعوبة المباريات.. هذا الفريق الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي

طريق مانشستر سيتي

بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بـ 56 نقطة لا يمر بأفضل أحواله في البطولة المحلية؛ فلا هو أقوى هجوم، ولا حتى أقوى دفاع، وإن كانت الفروق مع ليفربول وآرسنال ليست ضخمة حتى الآن.

مشوار مانشستر سيتي فيما تبقى من الموسم يعد الأصعب بين الثلاثي، الذي حاول حصد اللقب؛ إذ يعد الوحيد الذي يلعب أمام خصميه.

مانشستر سيتي سيلعب أمام بورنموث، وليفربول، وبرايتون، وكريستال بالاس، وتوتنهام، ونونتنجهام فورست، وفولهام، خارج ملعبه.

كما سيلعب أمام مانشستر يونايتد، وآرسنال، وأستون فيلا، ولوتون، ووولفرهامبتون، على ملعبه، قبل أن يختتم المنافسة بمواجهة وست هام على ملعبه أيضًا.

مواجهتا ليفربول وآرسنال ستكونان الأصعب بكل تأكيد، بغض النظر عن مكان المباراة، لكن مواجهة توتنهام على الملعب الذي لم يسجل فيه مانشستر سيتي سوى هدف وحيد لن تكون سهلة أبدًا، وكذلك ستكون الحال في مواجهتي مانشستر يونايتد في الديربي ووست هام في ختام الدوري.

على المستوى الرقمي من المتوقع أن يحقق مانشستر سيتي أقل عدد نقاط بين ثلاثي المقدمة بحسب "أندر ستات"، بواقع 29.1 نقطة إضافية لرصيده الحالي؛ ما قد يعطيه 85 نقطة بشكل إجمالي في نهاية المطاف.