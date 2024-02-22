بالنظر إلى صعوبة المباريات.. هذا الفريق الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي
دخل الدوري الإنجليزي لمراحل شديدة الصعوبة على الثلاثي المتنافس على اللقب، ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي، مع بقاء 13 مباراة فقط على النهاية للثنائي الأخير، و12 للريدز.
يتصدر ليفربول جدول الترتيب بـ 60 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي خلفه بـ 56 نقطة وخلفهما آرسنال بـ 55.
المتبقي من البطولة ليس كثيرًا، لكنه صعبٌ، وبالمقارنة بين المواجهات المقبلة لكل فريق نحاول أن نفهم من هو الطرف الذي لديه مواجهات أصعب، وكم من المتوقع أن يجمع من النقاط بحلول نهاية البطولة.
طريق مانشستر سيتي
بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بـ 56 نقطة لا يمر بأفضل أحواله في البطولة المحلية؛ فلا هو أقوى هجوم، ولا حتى أقوى دفاع، وإن كانت الفروق مع ليفربول وآرسنال ليست ضخمة حتى الآن.
مشوار مانشستر سيتي فيما تبقى من الموسم يعد الأصعب بين الثلاثي، الذي حاول حصد اللقب؛ إذ يعد الوحيد الذي يلعب أمام خصميه.
مانشستر سيتي سيلعب أمام بورنموث، وليفربول، وبرايتون، وكريستال بالاس، وتوتنهام، ونونتنجهام فورست، وفولهام، خارج ملعبه.
كما سيلعب أمام مانشستر يونايتد، وآرسنال، وأستون فيلا، ولوتون، ووولفرهامبتون، على ملعبه، قبل أن يختتم المنافسة بمواجهة وست هام على ملعبه أيضًا.
مواجهتا ليفربول وآرسنال ستكونان الأصعب بكل تأكيد، بغض النظر عن مكان المباراة، لكن مواجهة توتنهام على الملعب الذي لم يسجل فيه مانشستر سيتي سوى هدف وحيد لن تكون سهلة أبدًا، وكذلك ستكون الحال في مواجهتي مانشستر يونايتد في الديربي ووست هام في ختام الدوري.
على المستوى الرقمي من المتوقع أن يحقق مانشستر سيتي أقل عدد نقاط بين ثلاثي المقدمة بحسب "أندر ستات"، بواقع 29.1 نقطة إضافية لرصيده الحالي؛ ما قد يعطيه 85 نقطة بشكل إجمالي في نهاية المطاف.
آرسنال في وضع حرج
النادي اللندني الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، لديه جدول مباريات أسهل نسبيًا من نظيره مانشستر سيتي؛ فهو لن يلعب أمام ليفربول، لكن بالرغم من ذلك فوضعه حرج.
آرسنال يلعب على أرضه أمام نيوكاسل، وبرنتفورد، وتشيلسي، ولوتون، وأستون فيلا، وبورنموث، وإيفرتون.
الجدول خارج أرضه أصعب بعض الشيء، حيث سيواجه شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي، وبرايتون، ووولفرهامبتون، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد.
بالطبع المباريات الصعبة غالبيتها ستكون خارج ملعبه، بالأخص أمام فرق مثل مانشستر سيتي المنافس المباشر على اللقب، وتوتنهام ومانشستر يونايتد.
والحال لن تختلف كثيرا داخل أرضه في مواجهة فرق مثل نيوكاسل، أو تشيلسي، أو إيفرتون، في ختام المنافسة.
رقميًا آرسنال حتى الآن حقق معدل نقاط أعلى من المتوقع له بواقع 2.42 نقطة، ومن المنتظر أن يحصد 28.6 نقطة حتى نهاية البطولة، من أصل 38؛ ما قد يمنحه رصيدا نهائيا قدره 83 نقطة.
ليفربول والطريق نحو البريميرليج!
الريدز هو الفريق الأقرب حتى الآن للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ليس فقط لكونه صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة، لكن لأنه الفريق الأكثر حصدًا لنقاط أعلى من النقاط المتوقعة له في الموسم الجاري بين ثلاثي المقدمة.
ليفربول كان من المتوقع له أن يحصد 50.5 نقطة، لكنه فاق التوقعات بـ 9.5 نقطة؛ ما منحه صدارة مستحقة، حتى وإن كان قد خاض مباراة أكثر من الثنائي آرسنال ومانشستر سيتي.
جدول مباريات ليفربول القادمة على ملعبه سيشهد مواجهة مانشستر سيتي، وبرايتون، وشيفيلد يونايتد، وكريستال بالاس، وتوتنهام، ويختتم الموسم بلقاء وولفرهامبتون على ملعبه.
أما خارج ملعبه فيلعب الريدز أمام نوتنجهام فورست، وإيفرتون في الديربي، ومانشستر يونايتد، وفولهام، ووست هام، وأستون فيلا.
من الواضح أن المباراة أمام مانشستر سيتي على ملعبه ستكون الأصعب؛ فهي قد تحدد الفائز باللقب بشكل مبكر، وكذلك مواجهات مانشستر يونايتد وإيفرتون خارج الأرض وتوتنهام في أنفيلد.
لو استمر ليفربول في جمع نقاط بالمعدل الحالي نفسه، فمن المتوقع أن يضيف 28.8 نقطة لما يملك حاليًا ويصل للنقطة رقم 88 ويتوج باللقب.
الخلاصة
الإحصائيات والأرقام المتوقعة تشير إلى فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، لكن كرة القدم لا تعترف دومًا بتلك العوامل، ومن الممكن أن تنلقب الحسابات تمامًا في ليلة وضحاها.
ليفربول يقدم موسمًا أعلى من المتوقع بفارق واضح عن أقرب منافسيه، ولو حقق اللقب بنهاية المطاف فذلك سيكون مستحقًا تمامًا.