ينتظر عشاق نادي الهلال بشغف كبير الإعلان عن قميص الفريق الثالث، بعد الكشف بشكل رسمي مؤخرًا عن القميصين الأزرق الأساسي والأبيض الاحتياطي، حيث كان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مقدمة الإعلان.

وفي ظل هذا الانتظار، تم تداول صور مسربة بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي للقميص الثالث، الذي جاء باللون البنفسجي.

وظهر في إحدى الصور نيمار، وهو يرتدي القميص الثالث للفريق، المزمع الإعلان عن طرحه رسميًّا عبر منصات النادي قريبًا.

وخاض الهلال العديد من المباريات الودية في المعسكر التحضيري الذي أقيم في النمسا، أبرزها أمام العربي القطري (2-0)، كومو الإيطالي (1-0) الدحيل القطري (2-1)، وخسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي (1-2).

ويستعد الهلال لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يواجه الأهلي يوم الـ13 من أغسطس الجاري، بالدور نصف النهائي من بطولة السوبر السعودي، المقررة في أبها.

وحقق الزعيم ثلاثية تاريخية من الألقاب في الموسم الماضي، إذ جمع بين الدوري، وكأس الملك، والسوبر المحلي.