بسبب التحكيم.. إجراء حاسم من الهلال قبل انطلاق الدوري السعودي

فتح الهلال السعودي أبواب أول أزمة في رابطة الدوري وذلك قبل أيام قليلة على بداية الموسم الجديد لدوري روشن المحترفين عندما طالب اتحاد الكرة بتعيين طواقم تحكيم أجنبية لمبارياته المقبلة.

ووفقا لمصادر قريبة من الهلال، وجهت إدارة النادي خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم للمطالبة بتعيين طواقم تحكيم أجنبية لمواجهاته الثلاث الأولى في دوري روشن الذي تبدأ منافساته في 28 أغسطس الجاري.

وبجانب منافسات الدوري، وجه الهلال السعودي طلبا رسميا لتعيين حكام أجانب لمباراته أمام العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض الهلال الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي لفائدة غريمه الاتحاد، الجولة الأولى أمام نادي الرياض على ملعب المملكة أرينا.

ويلاقي رفاق النجم الأروغواياني داروين نونيز الأهلي في الجولة الثالثة، ثم الاتحاد في الجولة السادسة، قبل أن يصطدم بالنصر في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وخلال الموسم الماضي، أثار نادي الهلال الكثير من ردود الأفعال حول علاقته بلجنة الحكام، كما انتقد مسؤولوه عددا كبيرا من حكام دوري المحترفين فيما شن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي أشرف على الفريق في الموسم الماضي حملة لاذعة ضد التحكيم.

وبعد انسحابه من منافسات كأس السوبر السعودي، يشارك الهلال في مسابقتي الدوري وكأس الملك محليا، بجانب خوض دوري أبطال آسيا للنخبة الذس تقام قرعة النسخة المقبلة منه اليوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.