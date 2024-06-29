أحمد سليمان يطالب بإعادة مباراة الأهلي والزمالك

طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعادة مباراة الأهلي، والتي انسحب منها الفريق الأبيض، وكان مقررًا لها، الثلاثاء الماضي، على غرار قرار رابطة الأندية المصرية بإعادة مواجهة بيراميدز وسموحة والتي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، وتوقفت لفترة بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية، قبل أن يقرر الحكم إلغاءها.

وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي، لعدم تنفيذ مطالبه من قبل رابطة الأندية، قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا باستكمال بطولة الدوري ولعب مباراة سيراميكا، مساء السبت.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "طالما اتحاد الكرة قوي وقلبه جامد تعال نعيد مباراة الأهلي والزمالك مع مواجهة بيراميدز وسموحة".

وأضاف: "ياريت المباراة تُعاد، إحنا كنا بنوصل رسالة والرسالة الحمد لله وصلت لأعلى المستويات بدليل اجتماع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مع حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد دياب رئيس الرابطة".