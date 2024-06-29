أحمد سليمان يطالب بإعادة مباراة الأهلي والزمالك
طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعادة مباراة الأهلي، والتي انسحب منها الفريق الأبيض، وكان مقررًا لها، الثلاثاء الماضي، على غرار قرار رابطة الأندية المصرية بإعادة مواجهة بيراميدز وسموحة والتي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، وتوقفت لفترة بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية، قبل أن يقرر الحكم إلغاءها.
وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي، لعدم تنفيذ مطالبه من قبل رابطة الأندية، قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا باستكمال بطولة الدوري ولعب مباراة سيراميكا، مساء السبت.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "طالما اتحاد الكرة قوي وقلبه جامد تعال نعيد مباراة الأهلي والزمالك مع مواجهة بيراميدز وسموحة".
وأضاف: "ياريت المباراة تُعاد، إحنا كنا بنوصل رسالة والرسالة الحمد لله وصلت لأعلى المستويات بدليل اجتماع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مع حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد دياب رئيس الرابطة".
إعادة مباراة سموحة وبيراميدز
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت إعادة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والتي ألغيت، يوم الجمعة؛ بسبب اشتعال النيران في غرفة كهرباء في ملعب الإسكندرية.
وألغى الحكم ميدو سلامة المباراة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 في أحد غرف المحولات الكهربائية.
وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28، وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.
وقالت الرابطة في بيان: "سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة عقب إلغائها في الجولة 28 بكامل وقتها وذلك بناء على اللائحة؛ نظرًا لعدم استكمالها لنشوب حريق في استاد الإسكندرية".
وأضاف البيان: "مادة 42 في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهو ما تنطبق عليها الحالة، أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابها بشكل طبيعي، بمعنى أنه في حالة أن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثلا فلن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حالة لعبها لاحقا فسيتم إيقافه في المباراة التالية أيا كان الذي سيواجه سموحة، وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة، فسيستمر إيقافهم في المباراة أيا كان موعدها".
ويحتل الزمالك، الذي يواجه سيراميكا كليوباترا، اليوم السبت، المركز العاشر في الدوري وله 34 نقطة من 21 مباراة.
ويتأخر الزمالك، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بفارق 28 نقطة عن بيراميدز متصدر الدوري الذي خاض 25 مباراة.