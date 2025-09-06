ما زالت المشاعر تجري في جسدي.. راقصة أرجنتينية تفاجئ ميسي برسالة رائعة (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

وجهت ممثلة وراقصة أرجنتينية رسالة رائعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، بعد لقائها معه أثناء حضوره عرضا مسرحيا في العاصمة الأرجنتينية قبل مواجهة فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت الفنانة داي فيرنانديز صورة لها برفقة النجم الأرجنتيني وكتبت: "لم أتخيل يوما أن أكتب هذا الكلام، ما زالت المشاعر تجري في جسدي، شكرًا لك ليونيل ميسي لقد أهديتنا ليلةً جميلة، لا تُنسى".

وأضافت: "سأعتز بهذه اللحظة التي قضيتها مع عائلتي للأبد، شكرا جزيلا لك نيكولاس فاسكيز ومسرحية (روكي) على تمكيننا من ذلك".

كما نشرت فيديو لتقديم الفنان نيكولاس فاسكيز النجم الأرجنتيني من فوق خشبة المسرح، وكتبت: "أحلام اليقظة".

وحضر النجم الأرجنتيني مسرحية "روكي" من بطولة صديقه المقرب الممثل نيكولاس فاسكيز، وصعد للخشبة وألقى كلمة وسط الجمهور أشاد من خلالها بالعمل المسرحي.

المسرحية مستوحاة من الفيلم الأيقوني حول روكي بالبوا، الملاكم الذي يحظى بفرصة لمواجهة بطل العالم أبولو كريد. وخلال رحلته، يجد الحب والدافع في أدريان، لتكون مصدر إلهامه للوقوف مجددا مهما تعددت مرات السقوط.

وكان النجم الأرجنتيني قاد بعدها منتخب بلاده أمام فنزويلا لتحقيق الفوز 3-0 حيث سجل هدفين، وشهدت بداية المباراة تكريما كبيرا لميسي من قبل جماهير المنتخب الأرجنتيني لكونها المباراة الأخيرة في الأرجنتين قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.