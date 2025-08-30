رغم تعاقدها مع نادٍ.. عملاق الكرة الأرجنتينية ينقض على أليشا ليمان

كتب: نور الدين ميفراني

تعد اللاعبة السويسرية أليشا ليمان البالغة 26 سنة من أشهر لاعبات كرة القدم النسائية، ليس فقط بسبب مستواها داخل الملعب، بل أيضا بسبب جمالها وإثارتها الجدل بعلاقاتها في منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المهاجمة السابقة ليوفنتوس قد انتقلت لنادي كومو للسيدات هذا الصيف، لكنها لا تزال تحظى باهتمام عدة أندية داخل أوروبا وخارجها.

وذكرت تقارير إعلامية أن بوكاجونيور، الفريق الأرجنتيني العريق، يسعى لإعطاء دفعة قوية لفريقه النسائي عبر التعاقد مع المهاجمة السويسرية وتحقيق قفزة نوعية في مسار النادي.

وأسس فريق بوكا جونيورز للرجال في 1905 وانتظر حتى 1990 ليؤسس فريقًا للسيدات، الذي تألق بسرعة في ظرف 35 سنة وأصبح من أقوى أندية السيدات في الأرجنتين؛ فقد حقق خلال مسيرته أكثر من 29 لقبًا، ويلعب في دوري السيدات الممتاز في الأرجنتين، ويشارك في المنافسات القارية بأمريكا الجنوبية.

ويحتاج فريق السيدات الأرجنتيني لدعم إعلاني كبير وإشهار مجاني، ولن يجد أفضل من النجمة أليشا ليمان للقيام بذلك، خصوصًا أنها تتوفر على حوالي 17 مليون متابع على موقع " إنستغرام".