رودي غاليتي: أنخيل دي ماريا يتلقَّى عرضًا من نادٍ سعودي

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، عن تلقي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وقال غاليتي عبر حسابه على "تويتر" إن دي ماريا الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس الإيطالي، في يونيو المقبل لديه بعض الخيارات على الطاولة، وحتى الآن، لم يقرر دي ماريا مستقبله بعد.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن دي ماريا لن يجدد عقده مع يوفنتوس، لذلك بدأ اللاعب التخطيط لمستقبله، حيث يملك العديد من العروض مثل ميامي الأمريكي، ويملك عروضًا من السعودية.