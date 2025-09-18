بث مباشر لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يستهل برشلونة، بطل أوروبا 5 مرات مشاركته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا عندما يواجه اليوم الخميس نيوكاسل الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري للمسابقة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ برشلونة الذي يبحث عن أول ألقابه منذ 2015، الدور نصف النهائي في نسخة الموسم الماضي قبل الخروج في مباراة مثيرة أمام إنتر ميلان بنتيجة (7 ـ 6) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى برشلونة إلى بداية موسمه الأوروبي بشكل لافت على طريقة استعادة أمجاده الغائبة قاريا، وذلك في غياب نجمه الأول لامين يامال المصاب وعودة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

من جهته، يشارك نيوكاسل في البطولة القارية من جديد بعد أن تغيب عن المنافسات في النسخة الماضية، علما أنه لم ينجح في تجاوز الدور الأول في آخر مشاركة له في موسم 2023 ـ 2024.

ويعتمد الإنجليزي إيدي هاو مدرب نيوكاسل على التشكيلة الأساسية التالية:

وفي الجهة الأخرى، يلعب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة بالتشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.