"يويفا" يفتح تحقيقا تأديبيا ضد بيلينغهام بعد حركته المسيئة أمام سلوفاكيا (فيديو)
فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا تأديبيا في حق جود بيلينغهام بسبب سلوك غير لائق، خلال مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا أمس الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وأثار اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام غضبًا كبيرًا بعد أن قام بحركة مسيئة، بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 أمام سلوفاكيا.
وعقب تلك الحركة، قرر اليويفا، اليوم الإثنين، فتح تحقيق تأديبي ضد النجم الإنجليزي بشكل رسمي.
وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يعتبر هذا الفعل جديرًا بالإيقاف لمباراة واحدة.
ومن شأن مثل هذه العقوبة أن تكون ضربة كبيرة لغاريث ساوثغيت وفريقه الإنجليزي، الذين لم يسجلوا سوى أربعة أهداف في أربع مباريات ببطولة "يورو 2024"، إذ سجل بيلينغهام نصفها.
وتعرض جود بيلينغهام لانتقادات كبيرة بسبب هذه الحركة، ليرد بتصريح عبر حسابه على تويتر قائلًا: "كانت حركة موجهة لبعض الأصدقاء القريبين في المباراة، وليس سوى احترام لأداء فريق سلوفاكيا هذا المساء".
ونجح المنتخب الإنجليزي، في قلب الطاولة على سلوفاكيا في دور الـ16، في الوقت القاتل بالفوز بهدفين لهدف، إذ سجل بيلينغهام التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وضمنت إنجلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها 2-صفر، يوم السبت الماضي.