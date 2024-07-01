"يويفا" يفتح تحقيقا تأديبيا ضد بيلينغهام بعد حركته المسيئة أمام سلوفاكيا (فيديو)

وأثار اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام غضبًا كبيرًا بعد أن قام بحركة مسيئة، بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 أمام سلوفاكيا.

وعقب تلك الحركة، قرر اليويفا، اليوم الإثنين، فتح تحقيق تأديبي ضد النجم الإنجليزي بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يعتبر هذا الفعل جديرًا بالإيقاف لمباراة واحدة.

ومن شأن مثل هذه العقوبة أن تكون ضربة كبيرة لغاريث ساوثغيت وفريقه الإنجليزي، الذين لم يسجلوا سوى أربعة أهداف في أربع مباريات ببطولة "يورو 2024"، إذ سجل بيلينغهام نصفها.

وتعرض جود بيلينغهام لانتقادات كبيرة بسبب هذه الحركة، ليرد بتصريح عبر حسابه على تويتر قائلًا: "كانت حركة موجهة لبعض الأصدقاء القريبين في المباراة، وليس سوى احترام لأداء فريق سلوفاكيا هذا المساء".