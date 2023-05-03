ترتيب الدوري السعودي: التعاون يُشعل سباق الصدارة بالفوز على الاتحاد

وافتتح الرشيدي أهداف التعاون في الدقيقة 16 عندما تقدم بفارق خطوة واحدة عن المدافع المصري أحمد حجازي قائد الاتحاد، واستقبل تمريرة سحرية من سعد الناصر ليستقبلها ببراعة ويطلق تسديدة صاروخية في سقف مرمى الحارس مارسيلو جروهي.

ورد بعدها البرازيلي إيجور كورنادو بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 24.

وافتقد التعاون لحارسه الأساس البرازيلي مايلسون تينوريو للإصابة ليشارك بدلًا منه الحارس البديل قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للاتحاد إثر سقوط البرازيلي رومارينيو داخل المنطقة وذلك بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليحتسب خطأ خارج المنطقة.

وضاعف "الرشيدي" تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء خدعت جروهي وسكنت شباكه.

وقلّص حمد الله الفارق في الدقيقة 76 عندما تابع ببراعة تمريرة عرضية متقنة ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.