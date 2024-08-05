كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة ورابطة الدوري الإسباني أعادا تنشيط فكرة إمكانية لعب مباريات الدوري المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقام برشلونة مؤخرًا معسكره التحضيري في أمريكا، وخاض مؤخرًا مواجهة الكلاسيكو الودية ضد ريال مدريد، وحقق الفوز (2-1)، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ ما شكل عائدًا ماليًّا كبيرًا للنادي الكتالوني، الذي يسعى للاستفادة الاقتصادية من أي استثمار حالي لجلب تعاقدات للفريق.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مصادر من النادي الكتالوني بأنهم يعملون بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لتحقيق الأمر، بهدف جعل المشروع حقيقة واقعة هذه المرة بعد المحاولة الفاشلة في موسم 2018-2019.

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وفي الـ11 من سبتمبر 2018، أعلنت رابطة الدوري الإسباني أن مباراة جيرونا ضد برشلونة ضمن الجولة الـ21 من موسم 2018-2019 ستقام في ملعب "هارد روك" في ميامي بالولايات المتحدة، وقد أيدت الأندية هذه الفكرة، بل إن بعض المنظمات مثل "اتحادات المشجعين المتحدين" و"الرابطة الإسبانية للرياضة" دعمت هذه المبادرة أيضًا. ومع ذلك، لم تتحقق في النهاية بسبب معارضة رابطة اللاعبين الإسبان، وخاصة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة: "الآن، تغير المشهد، حيث صرح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، علنًا بأنهم يعملون على تحقيق ذلك، رغم أنه يرى أن موسم 2025-2026 هو الموعد الأكثر احتمالًا بدلًا من موسم 2024-2025 الذي سيبدأ قريبًا".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "كل شيء قد تغير بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مايو أنه سيشكل لجنة لدراسة تعديل اللوائح التي تنظم هذا الأمر".

وشددت الصحيفة على أن اللائحة الحالية تنص على أن الاتحادات الوطنية هي صاحبة القرار في مثل هذه الحالات، وليست روابط الدوريات المحترفة.

وختمت تقريرها بأن الخطة ربما تكون قيد التنفيذ في الموسم بعد المقبل 2025-2026، وليس الموسم الجديد 2024-2025.