غوارديولا يرد على برشلونة: سنفعل كل ما بوسعنا لبقاء برناردو سيلفا
رد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على محاولات برشلونة التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" عندما سُئل عن برناردو سيلفا: "نريد بقاء برناردو هنا، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".
ورغم ذلك أضاف مدرب برشلونة السابق: "لا أريد أي لاعب لا يريد التواجد هنا، أريد العمل مع اللاعبين الذين يريدون البقاء".
وتابع: إذا أراد أي فريق التوقيع مع برناردو فسوف يستقلون طائرة ويتحدثون إلى المدير الرياضي لدينا".
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن غوارديولا سيسمح برحيل برناردو سيلفا لكن إذا حصل اللاعب على "عرض مناسب".
وسبق أن كشفت تقارير أن مانشستر سيتي سيوافق على بيع سيلفا لبرشلونة حال الحصول على 80 مليون يورو.
سيلفا حاجة ملحة
ويبدو أن حاجة برشلونة لبرناردو سيلفا باتت ملحة أكثر مع اقتراب رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"تقريرًا قالت فيه إن التعاقد مع برناردو سيلفا هو الأولوية المطلقة لبرشلونة الذي يبحث عن "صيغة جيدة" لإقناع مانشستر سيتي.
وأكدت الصحيفة أن برناردو ما زال يرغب في ارتداء قميص برشلونة، ويأمل أن يفتح غوارديولا الباب أمامه إذا وصل عرض جيد كما وعد.
ووفقًا للصحيفة، فإن لاعب خط الوسط البرتغالي هو "أمنية تشافي العظيمة"، ووضع خوان لابورتا رئيس النادي خطته بالفعل للتعاقد مع اللاعب، حتى وإن أثر بشكل أو بآخر على ميزانية الفريق المطلوبة لباقي الصفقات.
ونقلت عن مصادر أن برشلونة يبحث عن صيغة لإقناع مانشستر سيتي الذي ما زال متمسكًا بلاعبه البرتغالي.
وانتقل برناردو سيلفا من موناكو لمانشستر سيتي في 2017 مقابل 50 مليون يورو، وهو يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن برناردو سيلفا لعب 306 مباريات مع مانشستر سيتي سجل فيها 55 هدفا وصنع 59.
وعلى مستوى الألقاب، نال سيلفا مع مانشستر سيتي لقبا في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.