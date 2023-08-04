غوارديولا يرد على برشلونة: سنفعل كل ما بوسعنا لبقاء برناردو سيلفا

وأكدت الصحيفة أن برناردو ما زال يرغب في ارتداء قميص برشلونة، ويأمل أن يفتح غوارديولا الباب أمامه إذا وصل عرض جيد كما وعد.

ووفقًا للصحيفة، فإن لاعب خط الوسط البرتغالي هو "أمنية تشافي العظيمة"، ووضع خوان لابورتا رئيس النادي خطته بالفعل للتعاقد مع اللاعب، حتى وإن أثر بشكل أو بآخر على ميزانية الفريق المطلوبة لباقي الصفقات.

ونقلت عن مصادر أن برشلونة يبحث عن صيغة لإقناع مانشستر سيتي الذي ما زال متمسكًا بلاعبه البرتغالي.

وانتقل برناردو سيلفا من موناكو لمانشستر سيتي في 2017 مقابل 50 مليون يورو، وهو يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن برناردو سيلفا لعب 306 مباريات مع مانشستر سيتي سجل فيها 55 هدفا وصنع 59.

وعلى مستوى الألقاب، نال سيلفا مع مانشستر سيتي لقبا في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبين في كأس الدرع الخيرية.