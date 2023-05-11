تغييرات في خطة ريال مدريد لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي

ينوي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد إجراء تغييرات على خطة الفريق التي سيخوض بها مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحسب راديو ماركا نقلًا عن مصادر مقربة من أنشيلوتي، فإن هناك نية لتغيير خطة الفريق إلى 4/4/2 بدلًا من 4/3/3.