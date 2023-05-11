تغييرات في خطة ريال مدريد لمباراة الإياب أمام مانشستر سيتي
ينوي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد إجراء تغييرات على خطة الفريق التي سيخوض بها مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعادل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.
وحسب راديو ماركا نقلًا عن مصادر مقربة من أنشيلوتي، فإن هناك نية لتغيير خطة الفريق إلى 4/4/2 بدلًا من 4/3/3.
ويرغب أنشيلوتي في الدفع بإدواردو كامافينغا في مباراة الإياب كلاعب خط وسط على أن يعود رودريغو جوس لدكة البدلاء مع الدفع بلاعب آخر من خط الدفاع كظهير أيسر.
وتناوب عدد كبير من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال موسم ريال مدريد الحالي بسبب إصابات فيرلاند ميندي العديدة، ما بين ناتشو وروديغير وكامافينغا.
كان جاك غريليش جناح مانشستر سيتي أكد أنه سيكون من الصعب جدًّا على أي منافس إيقاف فريقه على ملعب الاتحاد عندما يستضيف ريال مدريد.
وقال غريليش لشبكة بي.تي سبورت "نشعر أنه لا يمكن إيقافنا في ملعب الاتحاد.
وقال غريليش إن الفريق "تعلَّم الكثير" منذ أن خسر أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وأضاف الدولي الإنجليزي "نملك فريقًا جديدًا هذا العام يضم لاعبين مختلفين، لدينا المزيج المثالي بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشبان الواعدين".