نحن على الهواء مباشرة: حكم شهير يروي أغرب واقعة جمعته بكريستيانو رونالدو (فيديو)

روى الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ واقعة طريفة جمعته بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال احتفالات نهائي يورو 2016، حين اضطر لمخاطبته بلهجة غير معتادة.

كلاتنبرغ، الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مايو 2016، عاد بعد شهر واحد فقط لقيادة المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا بين البرتغال وفرنسا، والتي انتهت بتتويج المنتخب البرتغالي.

وقال الحكم الإنجليزي في تصريحات عبر بودكاست Beast Mode On: "كنت محظوظًا مع رونالدو، فقد أراد لي الحظ أن أكون حكمًا لنهائي دوري الأبطال الذي فاز فيه ريال مدريد على أتلتيكو، ثم نهائي اليورو الذي توجت به البرتغال".

وأضاف: "عندما كنت أصعد لاستلام ميداليتي بعد المباراة، كان رونالدو واقفًا في الأعلى ضمن الممر الشرفي، وأمسك بوجهي محاولًا هزه لتهنئتي، فقلت له: رونالدو، ابتعد عن وجهي، أنا على الهواء مباشرة".

رونالدو، الذي اضطر لمغادرة نهائي اليورو مصابًا في الشوط الأول، شاهد زميله إيدير يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109 من الوقت الإضافي.

ورغم أن النجم البرتغالي واصل لاحقًا كتابة التاريخ مع ريال مدريد بالفوز بدوري الأبطال مرتين إضافيتين، إلا أن كلاتنبرغ يظل الحكم الوحيد الذي أدار تتويجًا دوليًا كبيرًا للبرتغالي.

منذ رحيله عن كرة القدم الإنجليزية عام 2017، تنقل كلاتنبرغ بين محطات عدة في السعودية والصين ومصر.

أما حاليًا، فيشارك في برنامج "Gladiators" الذي أعادت شبكة "بي بي سي" إطلاقه بشخصية مثيرة للجدل.