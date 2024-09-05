زوجة محمد صلاح وابنته تحسمان مصيره مع ليفربول

اشتعل الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ارتباط دام أكثر من 7 أعوام.

ويصل عقد محمد صلاح مع ليفربول إلى الموسم الأخير دون حدوث أي تفاوض يخص التجديد لما بعد الموسم الحالي.

وأطلق صلاح تصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله بعد الفوز الأخير على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه يخوض موسمه الأخير بقميص ليفربول، ولم يفاتحه أحد في ملف تجديد عقده.

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وكشف تقرير نشره موقع "ليفربول إيكو" عن بعض الكواليس الخاصة بملف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول على رأسها تغيير الفكر الإداري مع تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي، والذي يواجه ورطة حقيقية مع نهاية عقود 3 نجوم داخل الفريق على رأسهم صلاح بجانب فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.

وقالت مصادر للموقع الإنجليزي إن صلاح يائس لتمديد إقامته في ليفربول بعد هذا الصيف في ظل إغراءات عروض أندية الدوري السعودي لضمه.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة محمد صلاح ستلعب دوراً كبيراً في ملف تجديد عقده مع ليفربول، خاصة أن زوجة صلاح وابنته تحبان الحياة في ليفربول، كما أن ابنته من أبناء المدينة، وعاشت طفولتها هناك..